Politiet har endnu ikke fundet hele liget af den mand, der i sommer blev parteret med en fukssvans af sin 68-årige kone i Herlev. Der er dog sket fremskridt, siden Vestegnens Politi i torsdags fortalte, at de manglede 'flere små dele' af liget.

»Lige nu mangler vi alene at finde en knogle fra venstre fod. Vi har fundet resten af liget.«

Det forklarer Claus Buhr, kommunikationsansvarlig hos Vestegnens Politi, til B.T.

Politiet har siden mandag i sidste uge ledt efter de sidste dele af den afdøde mand.

»Vi har fået hjælp af rets-arkæologer og har både gravet i haven på hjemmeadressen og i deres kolonihave. Som jeg forstår det, leder vi ikke længere. Vi mangler den knogle, men vurderingen er, at den ikke er vital for den videre efterforskning af sagen.«

Den 68-årige kvinde, der mandag blev anholdt og sigtet for drab, usømmelig omgang med lig og for at krænke gravfreden, er stadigvæk sigtet for samtlige forhold.

Hun erkendte at have parteret sin mand, men blev løsladt, da dommeren ikke fandt begrundet mistanke om drab.

På trods af en obduktion af liget torsdag er politiet endnu ikke blevet klogere på dødsårsagen.

68-årig kvinde er blevet anholdt og sigtet for at have dræbt sin mand og bagefter parteret liget med en fukssvans. Eftersøgning af ligrester på Tofteleddet 9 i Herlev, tirsdag den 6. november 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere 68-årig kvinde er blevet anholdt og sigtet for at have dræbt sin mand og bagefter parteret liget med en fukssvans. Eftersøgning af ligrester på Tofteleddet 9 i Herlev, tirsdag den 6. november 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi ved fortsat ikke, om manden er død af kræft, eller om han er blevet dræbt. Det undersøger vi fortsat og skal udføre videre test,« siger Claus Buhr og uddyber:

»Liget bærer jo præg af, at det har ligget under forskellige forhold siden i sommer.«

Han henviser til, at kvinden er sigtet for at have opbevaret mandens hoved og ene ben i en kummefryser, mens andre ligdele blev gemt i en blomsterkumme i deres have.

Senere blev de ligdele gravet op, og så sent som i forrige weekend skulle kvinden have transporteret de frosne ligdele over i en haveforening for at grave dem ned.

Hun er nu på fri fod og befinder sig i Herlev, hvor hun har boet i 30 år med sin mand.

»Hun har fået et botilbud fra Herlev Kommune. De har stillet en bolig til rådighed for hende. Nu vil den videre efterforskning afgøre, om hun fortsat skal være sigtet for drab,« siger Claus Buhr.