Parkeringshus Albert er lukket for offentligheden.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

'Orientering til borgerne i og omkring Vejle. P-huset Albert, ved anlægget 24, er lukket for offentligheden de næste 3-4 timer,' skriver politiet.

Afspærringen skyldes en efterforskning på stedet.

'Venligst resepkter afspærring. På forhånd tak,' skriver politiet.

B.T. har kontaktet Sydøstjyllands Politi, der ikke kan oplyse, hvorfor de efterforsker på området.

»Det holder vi tæt til kroppen indtil videre. Vi er i gang der nu, og det tager et par timer. Men på grund af efterforskningen kan jeg ikke oplyse mere.«

»Men jeg kan sige, at det ikke er til fare for andre. Der er ingen grund til bekymring. Men man skal resepktere, at man ikke kan komme derind,« siger vagtchefen fra Sydøstjyllands Politi.