Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alle indgange til Østre Anlæg i indre København er lige nu afspærret.

Det skyldes, at Københavns Politi afsøger parken i forbindelse med eftersøgningen af en forsvundet kvinde fra Valby.

Det drejer sig om 41-årige Feriel, der fredag skulle på date, og som ikke er set siden.

»Der er noget efterforskningsmæssigt, som gør, at Østre Anlæg kan være interessant,« lyder det fra Henrik Stormer, vagthavende hos Københavns Politi.

Ifølge B.T.s oplysninger er der 12 synlige politibiler og hundepatruljer på stedet samt et køretøj fra Hovedstadens Beredskab.

Københavns Politi har også en drone i luften som led i eftersøgningen.

Østre Anlæg er en over seks hektar stor offentlig park med sø, som ligger ved Statens Museum for Kunst og Den Hirschsprungske Samling.

Københavns Politi afsøger både det grønne område og vandet, lyder det videre.

Der er stadig tale om en humanitær søgning, hvilket betyder, at politiet for nuværende ikke arbejder ud fra, at der ligger en forbrydelse bag.

»Hun tog i byen i fredags på noget date, men vi ved ikke med hvem eller hvor,« sagde vagtchef Henrik Stormer tidligere søndag til B.T.

For nuværende er der ingen tidshorrisont for, hvornår parken åbner igen.

Opdateres...