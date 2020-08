Fyns Politi har søndag afspærret Munkemose i det centrale Odense.

Det skriver TV2/Fyn.

Over for B.T. oplyser politikredsen, at man er færdige på stedet, og afspærringen således er ophævet. Politiet var til stede, fordi en kvinde har anmeldt en mand for vold.

»Måske er der sket et overgreb. Formentlig en sædelighedssag, det er det, vi ville har be- eller afkræftet,« siger vagtchef Milan Holck Nielsen.

En mand er blevet anholdt, oplyser vagtchefen, der ikke kommer anholdelsen nærmere.

Kvinden, der indgav anmeldelsen, har søndag været til undersøgelse på hospitalet.

Som følge af efterforskningen var parken lukket for cyklister og fodgængere.

Politiet var også til stede med hunde i forbindelse med efterforskningen.

For nuværende har politiet ikke yderligere oplysninger om, hvad efterforskningen har resulteret i.