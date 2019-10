Torsdag begynder sag mod Britta Nielsen. Anklageren vil have paragraf i brug, der kan hæve straf.

En særlig alvorlig paragraf er værd at bemærke, når en anklager i Københavns Byret torsdag vil læse op fra anklageskriftet mod Britta Nielsen, der er tiltalt for svindel i Socialstyrelsen for knap 117 millioner kroner.

Anklagemyndigheden har ikke bare tiltalt hende for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Den vil også tage den særlige paragraf 88 i brug, som kan øge straffen ved "særdeles skærpende omstændigheder."

Thomas Elholm, professor i strafferet ved Københavns Universitet, forklarer, at paragraffen sjældent bruges.

- Det gør man kun i sager, der er særligt alvorlige, siger han.

Straframmen - den maksimale straf - for særligt groft bedrageri er på otte år. Men paragraf 88 kan hæve den med det halve, dermed til 12 år.

Det betyder dog ikke, at Britta Nielsen står til en straf på 12 år. Thomas Elholm vurderer, at straffen næppe overstiger otte år trods den særlige paragraf.

Han fortæller, at langt de fleste sager lander i et niveau på op til halvdelen af straframmen.

- Hvis man har brugt toppen af straframmen, og der kommer noget, der er ekstra groft, så kan man ikke markere, at det er er ekstra groft, siger Elholm.

Desuden skal der være plads til at straffe gentagelsestilfælde hårdere, forklarer han.

Britta Nielsen er tiltalt for gennem 25 år via sit arbejde i Socialstyrelsen at have flyttet millionbeløb i form af offentlige tilskudsmidler til sine egne konti. I alt løber svindlen op i knap 117 millioner kroner.

Tidligere er den særlige paragraf 88 brugt i de to hårdeste domme om økonomisk kriminalitet i Danmark.

Den blev brugt, da stifteren af lysvirksomheden Hesalight, Lars Nørholt, i januar blev idømt syv års fængsel for bedrageri for 351 millioner kroner.

Desuden blev den brugt imod Stein Bagger, der i 2009 fik syv års fængsel, da han tilstod svindel for over 800 millioner kroner i IT Factory, som endte med at gå konkurs. Han samarbejdede med politiet om sagen og fik derfor nedsat straf.

Thomas Elholm bemærker, at der i sagen mod Britta Nielsen er tale om et højt beløb, som dog er mindre end i Stein Bagger-sagen.

- Men noget af det, som til gengæld trækker i en mere alvorlig retning, er, at hun er tiltalt for at have misbrugt sin stilling i det offentlige til at svindle, siger han.

Britta Nielsen, der sidder varetægtsfængslet, har fortsat ikke meldt ud, hvordan hun forholder sig til anklagen.

/ritzau/