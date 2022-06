Lyt til artiklen

Redningsmandskab og Politi er tilstede på Lindtorp flyveplads ved Struer.

Det er de i forbindelse med alvorlig ulykke med en motordrevet paraglider kl. 2130 fredag aften.

Billeder fra stedet viser, at en lægehelikopter er landet på stedet for at assistere ulykken.

'Politiet har for nuværende ikke yderligere oplysninger til pressen,' skriver de i tweetet.

