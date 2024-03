En usædvanlig grum sag om seksuelt misbrug af børn er tirsdag eftermiddag blevet afgjort ved byretten i Hillerød.

Her er en 38-årig mand blevet idømt forvaring på ubestemt tid, mens hans tidligere samlever – en kvinde på 34 år - blev idømt 10 års fængsel.

Domsmandsretten fandt det bevist, at parret i årevis havde voldtaget deres to børn – en søn og en datter – i hjemmet. Misbruget begyndte, allerede da børnene var syv år gamle.

Også flere piger uden for familien blev efter anklagemyndighedens vurdering udsat for voldtægt eller blufærdighedskrænkelser.

Dette fandt retten også bevist og kendte parret skyldig i alle forhold i det syv sider lange anklageskrift, hvor der optrådte beskrivelser af seksuelle krænkelser mod i alt syv forurettede.

Ifølge sagens anklager - Sophie Gade fra Nordsjællands Politi - har retten hovedsageligt lagt vægt på ofrenes forklaringer, der ifølge hende er fremstået meget troværdige i retten samt de beskeder og videoer, der er kommet frem i sagen.

Dagens retsmøde med domsafsigelsen var det 13. retsmøde, siden retssagen begyndte i midten af januar. Her besluttede retten reelt at mørklægge sagen ved at nedlægge et referatforbud, for at de involverede børn skulle skånes mest muligt.

Begge forældre blev anholdt i efteråret 2022 og har siden været varetægtsfængslet.

Børnenes mor erkendte under politiets afhøringer dele af tiltalen i et omfang, så det sidste sommer var meningen, at hun først kunne få afgjort sin sag som en tilståelsessag.

Men i retten viste det sig, at hendes erkendelser ikke kunne række til at afvikle sagen som en tilståelsessag, og derfor blev hun i stedet tiltalt i en domsmandssag sammen med børnenes far.

Parret har siden deres anholdelser opløst deres forhold, og da retssagen begyndte i januar var det tydeligt, at hun havde svært ved at holde synet af den tidligere partner ud.

I retten holdt hun det meste af tiden en hånd for sit udsyn til den side, hvor den tidligere samlever sad, ligesom hun hurtigt blev opløst i tårer.

Til sidst nåede hun til et punkt, hvor hun næsten ikke længere kunne trække vejret og i hulkegråd måtte flygte ud i et tilstødende lokale.

På det tidspunkt havde hun via sin forsvarer tilkendegivet, at hun ikke kunne huske noget om episoderne med børnene, men gerne ville erkende sig skyldig i det, som de forklarede.

Børnenes far kunne ved sagens start erkende sig skyldig i nogle af tiltalepunkterne, men ikke alle. Og han tilkendegav, at han ville protestere indædt mod anklagerens påstand om, at han skal idømmes forvaring på ubestemt tid.

Begge parrets børn begyndte ifølge anklagerne at blive voldtaget af begge forældrene fra syvårsalderen.

Det skete angiveligt rutinemæssigt. For sønnen i perioder ugentligt og for datteren i perioder dagligt.

Misbruget af børnene skete ifølge tiltalen ved, at forældrene udnyttede deres fysiske og psykiske overlegenhed for at kunne voldtage børnene.

Blandt andet fik børnene ting og penge som modydelse, ligesom forældrene truede med, at de ville komme i fængsel, hvis de blev anmeldt til politiet.

I enkelte tilfælde blev overgrebene også optaget på video og billeder.

Da de forurettede børn ifølge retsplejeloven har et ubetinget krav på anonymitet i forhold til offentlig omtale, undlader B.T. at nævne navnene på de dømte forældre.

Både den 38-årige mand og den 34-årige kvinde udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af byrettens dom.