Natten til mandag fik beboerne i et hus i Vindegade i Odense sig noget af en ubehagelig oplevelse.

Kvart i to vågnede parret, som bor i huset, nemlig ved, at de hørte noget, der rumsterede.

De gik ind i stuen, hvor de fik deres værste mistanke bekræftet: En fremmed havde brudt ind i deres hus og var i gang med at samle flere af deres ejendele i en rygsæk. Det skriver TV 2 Fyn.

På stuebordet lå der en genstand, som fik den 21-årige mandlige beboer til at tage affære.

»Der ligger en hammer på bordet, og manden i huset føler sig truet, så der opstår håndgemæng,« siger vagtchef hos Fyns Politi, Ehm Christensen, til mediet og tilføjer:

»Her får gerningsmanden et knytnæveslag i ansigtet og bliver holdt tilbage, til vi ankommer.«

Den 41-årige mand fra Odense, der mistænkes at stå bag indbruddet, vil blive sigtet for både indbrud og vold.

Den 21-årige mandlige beboer risikerer dog ikke sigtelse for at have tyet til selvtægt. Hans håndtering af situationen går nemlig ind under nødværgeparagraffen, som siger, at man har ret til den fornødne magt, hvis man tager en gerningsmand på fersk gerning.

Vagtchefen understreger dog over for TV 2 Fyn, at man skal tænke sig meget om, inden man kaster sig ud i sådanne situationer.

Ens egen sikkerhed bør altid komme i første række.

Den 41-årige indbrudstyv befinder sig mandag morgen fortsat i politiets varetægt.

I løbet af formiddagen skal det vurderes, om der er grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet.