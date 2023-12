Da en 35-årig rumænsk mand 30. oktober 2022 satte sig ind i et fly i Rumænien med kurs mod Kastrup Lufthavn, troede han, at han skulle på et nyt eventyr.

For den 35-årige mand var blevet lovet, at han kunne søge lykken i Danmark. Endda med udsigt til at skulle arbejde – ganske lovligt – på en fabrik på Sydsjælland.

Men virkeligheden var en ganske anden.

Det er i hvert fald Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi påstand, når to udenlandske mænd og en dansk kvinde tager plads på anklagebænken ved Retten i Nykøbing Falster.

Her vil de stå overfor en særdeles alvorlig anklage, der kan give op til 10 års fængsel, hvis de kendes skyldige. En anklage om menneskehandel.

Samtidig er de tiltalt for organiseret tyveri ved i 40 tilfælde at have stjålet varer fra danske butikker.

Det viser sagens anklageskrift, som B.T. er i besiddelse af.

Kørt til Lolland

Ifølge politiet tog den ene af de to tiltalte mænd til Rumænien 30. oktober 2022.

Her skal han have samlet den 35-årige mand op, og sammen skal de være fløjet til Danmark.

Ved ankomst i Kastrup skal de to andre tiltalte – en 62-årig kvinde og 32-årig mand, der ifølge B.T.s oplysninger danner par, have ventet.

I en bil satte de tre tiltalte og den rumænske mand kursen mod Lolland. Endestationen var et hus på Sydlolland, hvor den danske kvinde og en af mændene boede.

Ifølge anklageskriftet blev den 35-årige mand straks udsat for trusler, da de kom indenfor døren.

Låst inde på værelse

En af mændene råbte angiveligt af den nyankomne mand og truede ham med tæsk, hvis han ikke straks tog med ud på et tyvetogt.

Den 35-årige mand skulle ifølge politiet have sagt, at han ikke ville begå kriminalitet i Danmark og ville hjem til Rumænien.

Det fik ifølge politiet de tre tiltalte til at låse ham inde på et værelse i huset.

Angiveligt blev de ved med at true den rumænske mand med tæsk og låste ham inde flere gange, indtil han modvilligt tog med ud på tyvetogter.

Talrige tyverier



Deres udnyttelse af manden sluttede brat, da han sammen med den ene af de tiltalte mænd blev anholdt under et tyveri.

Det skete 6. november, syv dage efter mandens ankomst til Danmark. Her blev de anholdt for tyveri i Super Brugsen i Dalby.

Her skulle de have stjålet 13 flasker spiritus til en værdi af 4.116,75 kroner.

De to mænd og den danske kvinde er tiltalt for næsten 40 forhold om grove tyverier og forsøg på tyveri. Ifølge politiet har tyvekosterne været alt fra champagne, kalkunbryst til dyre designsolbriller.

Udover en fængselsstraf går anklagemyndigheden også efter at få de to tiltalte udenlandske mænd udvist af Danmark. Selvom de kan risikere op til 10 års fængsel, så peger retspraksis på, at de nok vil slippe noget billigere, hvis de bliver dømt ifølge anklageskriftet.

Sagen skal for retten i Nykøbing Falster 13. december.

