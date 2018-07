Justitsministerens forlovede var efter eget udsagn på vej hjem fra byen, da han pludselig blev slået.

København. En forrygende bytur sluttede pludseligt, da justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede, Josue Vasquez, uden varsel blev ramt af en slovakisk knytnæve.

Klokken var blevet 03.30, da Vasquez 17. maj forlod beværtningen LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Da han stod ude foran og tjekkede, at han havde alt med sig, kom slaget ud af det blå og ramte ham på siden af hovedet.

Det fortæller justitsministerens kæreste, da han fredag vidner i Københavns Byret. Her er en 34-årig advokat fra Slovakiet tiltalt for overfaldet.

- Da jeg står og tjekker, at jeg har alle mine ting, kommer der en fyr hen og slår mig. Han slår mig her, siger Josue Vasquez og peger på sin højre kæbe.

- Han siger "I don't like homos", forklarer Vasquez, der i retten er iført blåt jakkesæt.

Offeret, der i retten afgiver forklaring ved hjælp af en engelsktalende tolk, siger, at han var i chok.

- Jeg går hen til manden og spørger, hvorfor han havde gjort det. Det svarer han på ved at forsøge at slå mig igen. Han reagerer aggressivt, siger Vasquez og forklarer, at han herefter søgte tilflugt bag en dørmand.

Advokaten husker forløbet anderledes. Ifølge ham gjorde Vasquez i løbet af natten flere tilnærmelser, men hver gang sagde den tiltalte nej.

Og da de to mænd igen mødtes ude foran baren, var det ikke advokaten, men Vasquez, der gik til angreb, lyder forklaringen.

Josue Vasquez erkender, at han inde på baren meget vel kan have tilbudt den tiltalte alkohol.

- Men jeg tilbød shots til alle. Jeg har ikke flirtet med ham. Jeg var bare i godt humør, siger vidnet.

At han skulle have slået nogen, er i øvrigt helt utænkeligt.

- Jeg er en positiv person. Jeg er ikke en voldelig person overhovedet. Aldrig, lyder det fra Vasquez.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og Vasquez, der kommer fra Den Dominikanske Republik, mødte hinanden i 2013 i Bruxelles. Parret planlægger at blive gift i løbet af 2018.

Forventningen er, at Københavns Byret afsiger dom i voldssagen fredag eftermiddag.

/ritzau/