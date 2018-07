En 34-årig mand fra Slovakiet sidder fredag på anklagebænken i Københavns Byret.

Manden er sigtet for at have givet justitsminister Søren Pape Poulsens (K) kæreste Josue Vasquez et knytnæveslag i ansigtet.

Episoden udspillede sig foran LA Bar på hjørnet af Sværtegade og Gammel Mønt i det indre Købennhavn natten til den 17. maj. Ved 03.30-tiden skal slovakken have slået Vasquez med knyttet hånd og råbt 'I don't like homoes'.

Slovakken har siddet fængslet siden og har altså tilbragt 50 dage bag tremmer. Han husker ikke meget fra natten, men siger, at det var Josue Vasquez, der slog først, og at han ikke har brugt en knyttet hånd, men at han måske slog på anden vis.

Først forklarede justitsministerens kæreste, at knytnæven kom ud af det blå, og at de to ikke havde haft nogen form for kontakt forinden. Efterfølgende har videooptagelser fra LA Bar vist, at de to mænd talte sammen, og ifølge den tiltalte tilbød Josue Vasquez ham shots mindst to gange i løbet af natten.