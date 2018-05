Den 34-årige advokat fra Slovakiet, der er anklaget for at have overfaldet justitsminister Søren Pape Poulsens (K) mandlige forlovede, skal fortsat være bag tremmer.

Det besluttede en dommer i Københavns Byret onsdag eftermiddag. Samtidig har København Politi nu tiltalt slovakken, men opgivet at få ham dømt for at have overtrådt straffelovens racismeparagraf.

Det stod klart, da Københavns Byret onsdag eftermiddag lagde lokaler til et retsmøde om en såkaldt fristforlængelse af den 34-årige mand fra Slovakiet.

Han blev anholdt for to uger siden efter en episode natten til den 17. maj omkring klokken 03.30 ud for LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Her skal den 34-årige slovak ifølge tiltalen have slået justitsministerens forlovede - Josue Vasquez - med knyttet hånd i ansigtet og sagt "I don't like homos".

Anklagemyndigheden mener dog ikke at kunne bevise, at slovakken har fremsat bemærkningen offentligt eller for en større personkreds. Derfor frafaldes påtalen på det punkt.

Den pågældende aften havde slovaken været i byen i København, efter at han var taget til Danmark for at se VM i ishockey. Han arbejder til daglig som advokat i den polske hovedstad Warszawa og er far til snart tre børn.

Han har forklaret, at han var fuld, og på et tidspunkt kom han op at skændes med en person. Slovakken husker efter eget udsagn ikke så meget, men han afviser at have slået med knyttet næve.

Desuden hævder han, at Josue Vasquez var voldelig. Ifølge slovakken slog justitsministerens kæreste først. Det synes dog ikke umiddelbart at fremgå af videoovervågningen. Derimod fremgår det ifølge slovakens forsvarer, at justitsministerens forlovede i timerne op til episoden flere gange tilbød den 34-årige shots fra baren.

Søren Pape Poulsen blev forlovet med Josue Vazquez, der stammer fra den Dominikanske Republik i Caribien, i juli sidste år. De stod offentligt frem som par i forbindelse med det konservative landsråd i 2014 og skal giftes i Viborg Domkirke senere på året.