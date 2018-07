Det kostede en 34-årig slovakisk ishockeyfan 40 dages fængsel samt indrejseforbud i seks år, at han under en bytur i maj slog justitsministerens forlovede med et knytnæveslag i ansigtet. Fredag kom det frem, at slovakken har anket straffen til landsretten. Det synes Josue Medina Vásquez er fint, da vi lever i et retssamfund. Men han lægger vægt på, at han har følt sig dårligt behandlet af medierne.

'Jeg synes naturligvis det er hårdt at skulle igennem (endnu en retssag, red.) igen. Desværre har noget af mediedækningen handlet om hvor synd det er for voldsmanden og hans familie, men blot fordi jeg er kæreste med en offentlig person, gør det vel ikke mig til en som ikke er et rigtigt offer?? Det har været hårdt nærmest i offentligheden til tider at blive behandlet som forbryderen. Derfor var jeg glad for dommen i byretten,' skrev Josue Medina Vásquez blandt andet på sin Facebook-profil fredag.

Josue Medina Vásquez, der har dannet par med justitsminister Søren Pape Poulsen siden 2013, skriver også, at det var tydeligt for de tilstedeværende i byretten, at der var tale om et voldsomt overfald.

'Jeg blev slået, skubbet og spyttet på, hvilket et vidne har forklaret. Det var en chokerende oplevelse og efterfølgende har det sat sig i mig,' skriver han og lægger vægt på, at vold i et hvilket som helst civiliseret land er uacceptabelt.

Den konservative formand, Søren Pape Poulsen, og hans forlovede Josue Medina Vásquez har dannet par siden 2013. Foto: Linda Kastrup (arkiv). Vis mere Den konservative formand, Søren Pape Poulsen, og hans forlovede Josue Medina Vásquez har dannet par siden 2013. Foto: Linda Kastrup (arkiv).

Den dømte gerningsmand påstod, at Vásques havde flirtet med ham, og at det også var ham, der slog først. Ifølge Josue Medina Vásquez havde den dømte slovak råbt 'I don't like homos', inden han tildelte ham knytnæveslaget på LA Bar i København 17. maj. Ingen af påstandene blev bevist.

'Jeg må acceptere at der ikke kunne løftes bevis for hate crime men jeg hørte nu stadig hvad jeg hørte. Og det at blive spyttet på sender jo også et signal om hvad vedkommende mener om dig. Det er noget af det mest nedværdigende. Men sådan er det. Jeg er glad for dommen i byretten og må nu afvente landsretten

Tak til de utroligt mange søde mennesker, der har været der med støtte og opbakning. Det har været en stor hjælp i en tid hvor jeg ikke mindst har skullet læse

om hvor synd det var for voldsmanden og han var blevet behandlet anderledes fordi jeg er kæreste med landets justitsminister. Ærlig talt - det er for langt ude.

Endnu engang - tak for jeres opbakning. Det betyder meget for mig. Og så har jeg ikke mere at sige!'

Kritikken af sagen har blandt andet gået på, at nogle politikere heriblandt statsminister Lars Løkke Rasmussen meldte klart ud, at der var tale om en såkaldt hadforbrydelse, inden der var faldet dom i sagen.

Advokat Erbil Kaya. Foto: Philip Davali Vis mere Advokat Erbil Kaya. Foto: Philip Davali

Da det kom frem, at dommen blev anket, sagde forsvarsadvokat Erbil Kaya, at det skete på baggrund af, at straffen simpelthen er for hård.

»Han har gode personlige forhold, og er aldrig tidligere dømt. Så er praksis efter min mening, at man idømmes betinget fængsel,« sagde Erbil Kaya ifølge Ritzau og fortsatte:

»Desuden er det ikke rimeligt at udelukke ham fra Danmark i seks år på grund af et knytnæveslag. Det er en indskrænkning af hans frie bevægelighed.«

Søren Pape Poulsen friede til Josue Medina Vásquez, som oprindeligt er fra den Dominikanske Republik, 14. februar 2015 ved Hald Sø i Viborg, hvor Søren Pape Poulsen var borgmester.