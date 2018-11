Justitsministeren siger, at der ingen garantier er mod tragiske hændelser som drabet på Nedim Yasar.

Trist og fuldstændig meningsløst.

Det var nogle af ordene fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), da han tirsdag satte ord på drabet på Nedim Yasar.

Det tidligere bandemedlem døde tidligere tirsdag, efter at han mandag aften blev ramt af skud i København.

Søren Pape Poulsen vil endnu ikke drage konklusioner om, hvorvidt Nedim Yasar var godt nok beskyttet.

- Han havde jo en alarm, og den kunne ikke hjælpe ham her, kan man roligt sige.

- Jeg må bede politiet om at se på, om vi er gode nok til at beskytte folk, der tager de skridt, som Nedim har taget. Gør vi det rigtigt, gør vi det ordentligt?

- Der findes ingen garantier for, at der ikke kan ske en vanvittigt tragisk hændelse som det, der er sket. Men vi skal i hvert fald sikre os, at vi gør det rigtige, siger justitsministeren.

Nedim Yasar havde mandag aften deltaget i en reception for sin netop udkomne bog i Københavns Nordvestkvarter. Da han forlod arrangementet ved 19.30-tiden, blev han skudt ud for Hejrevej 42.

Det er politiets vurdering, at der blev affyret mindst to skud af en person, der forlod gerningsstedet til fods.

Nedim Yasar er ifølge politiet kendt som tidligere bandemedlem og har været del af et bande-exitprogram.

Han var udstyret med en alarmtelefon. Ifølge Københavns Politi havde han den ikke på sig, da han blev skudt.

Justitsminister Søren Pape Poulsen håber ikke, at drabet får andre til at få betænkeligheder ved at gå ind i et exitprogram, hvis de vil ud af bandemiljøet.

- Det skulle gerne være sådan, at man kan gå i exit og derefter leve et almindeligt liv. Alt det skal vi kigge på nu, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil også have sin minister til at se nærmere på sagen.

- Det bliver selvfølgelig nødt til at få os til - og det vil jeg bede justitsministeren om - at gennemgå de exitprogrammer, vi har, om de er robuste nok.

- Det er forfærdeligt at begå kriminalitet, og det kan ikke undskyldes.

- Men det er mindst lige så forfærdeligt at være i en situation, hvor man forlader det og ender med at give sit liv for det, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/