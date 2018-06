Man må ikke glemme, hvem der er offeret i sagen om overfaldet på justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede, Josue Vasquez, hvor en 34-årige slovakisk mand står tiltalt.

Det sagde Søren Pape Poulsen, da B.T. mødte ham, kort inden han var kaldt til samråd af Folketingets Retsudvalg for at redegøre for politiets forskelsbehandling og diskrimination tilbage i 2014 onsdag eftermiddag.

»Jeg er glad for, at sagen går, som den skal, men jeg ville også ønske, at alle, og særligt dem, der laver aviser, husker på, hvem der er offeret i den her sag,« lød det kortfattet fra Søren Pape Poulsen foran lokale 080 på Christianborg.

Reaktionen kommer, efter at Københavns Byret onsdag formiddag valgte at forlænge varetægtsfængslingen af den 34-årige mand fra Slovakiet, der er tiltalt for vold mod Søren Pape Poulsens forlovede, Josue Vasquez, frem til den 6. juli, hvor retssagen starter.

Dommeren ved Københavns Byret valgte således at imødekomme anklager Jack Hurups begæring om at forlængelse varetægtsfængslingen, som han mente var en nødvendighed for at sikre den tiltaltes tilstedeværelse, når retssagen mod ham starter.

Den 34-årige mands forsvarer, Michael Sahl Nielsen, begrundede ellers sin påstand om løsladelse med, at slovakkens gravide kone er i abortrisiko på grund af sagen og det pres, hun og den 34-årige mand har været udsat for.

»Lægeerklæringen er udarbejdet på grund af det pres, hans kone er under på grund af sagen. Den viser, at hun er gravid og i risikozonen for at få en abort,« sagde forsvarer Michael Sahl Nielsen tidligere onsdag.

Når retssagen starter den 6. juli, vil den 34-årige slovakiske mand have siddet varetægtsfængslet i 50 dage.

Slovakken blev anholdt umiddelbart efter episoden, der fandt sted natten til den 17. maj ud for LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.