I løbet af sommeren har B.T. afdækket, hvordan regerigens ønskede strafskærpelser til dømte voldtægtsmænd ikke ser ud til at være slået igennem. Derfor har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nu bedt Rigsadvokaten om en redegørelse.

»Jeg har bedt Rigsadvokaten om at komme med en oversigt over, hvordan den nye lovgivning virker. Altså hvordan er dommene, og virker strafskærpelsen efter hensigten? Det, vi har villet fra Folketingets side – er det sket?,« siger Søren Pape Poulsen i et interview med B.T.

B.T. har hen over sommeren i serien #Voldtaget kunnet beskrive, at de første domme for fuldbyrdet voldtægt efter en strafskærpelse på området i juli 2016 ikke levede op til de ønskede to år og seks måneder til tre års fængsel.

I videoen øverst i artiklen kan du se Søren Pape Poulsen præsentere et forslag om et ekspertpanel til at hjælpe voldtægtsofre for en gruppe voldtægtsofre. Det kan du læse mere om i weekenden på bt.dk.

Således fik de første 10 dømte, hvor overgrebene havde fundet sted efter strafskærpelsen, i de danske byretter en gennemsnitsstraf på 26,7 måneder, hvilket svarer til lidt over to års fængsel.

Og det ønsker justitsministeren nu, at Rigsadvokaten ser nærmere på.

»Vi skal have set nærmere på de nye domme – har vi fået det ud af den stramning, vi har lavet? Vi skal finde ud af, om stramningen virker. Og hvis den ikke virker, må vi tage fat på det,« siger Søren Pape Poulsen.

I forbindelse med serien #Voldtaget har statsadvokat ved Rigsadvokaten Jens Røn fortalt til B.T., at han mener, den ønskede strafskærpelse på et år 'uanset skala', som daværende justitsminister Søren Pind udtrykte det, er trådt i kraft:

»Det overordnede billede, vi har fået fra de regionale statsanklagere, er, at de strafskærpelser, som man lagde op til for to år siden, er slået igennem. Dog med den tilføjelse, at der kan være forskellige konkrete omstændigheder i de enkelte sager, som gør, at man ikke lander på de tre år og seks måneders fængsel, der var udgangspunktet for en overfaldsvoldtægt,« sagde Jens Røn til B.T.

Af de 10 domme for voldtægt, hvor forbrydelsen har fundet sted efter strafskærpelsen, er de otte af dem for såkaldte kontaktvoldtægter og parvoldtægter. Her blev gennemsnitsstraffen 16,9 måneder – under halvandet års fængsel – hvilket er et stykke fra ønsket om minimum to år og seks måneders fængsel, som var den længde, der blev lagt op til i forbindelse med strafskærpelsen.

Justitsministeriet har tidligere oplyst til B.T., at man først forventede, at strafskærpelsen for alvor ville slå igennem i løbet af 2017. Og det er blandt andet det, der nu skal undersøges, slår Søren Pape Poulsen fast.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Yderligere har justitsministeren ønsket, at der skal ses nærmere på, om Justitsministeriets initiativ fra 2016 'Respekt for voldtægtsofre', hvor behandlingen af netop voldtægtsofre hos blandt andet politiet skulle ses efter i sømmene, har haft den ønskede effekt.

I den forbindelse ønsker ministeren en redegørelse fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten på området.

Søren Pape har i kølvandet på B.T.s artikler også besluttet at nedsætte et ekspertpanel, der i løbet af efteråret og næste år skal komme med anbefalinger på voldtægtsområdet generelt.