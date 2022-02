En maskinpistol, en omdannet gaspistol og 122 styk skarp ammunition.

Sådan var indholdet i et hemmeligt, dødbringende våbenlager, der var skjult under en presenning bag et kolonihavehus i Ishøj på den københavnske vestegn.

Våbenlageret blev 19. januar sidste år fundet og beslaglagt af politiet. Det skete i forbindelse med den blodige bandekonflikt, der på det tidspunkt rasede mellem rockerklubben Bandidos og gadebanden NNV (Nørrebro-Nordvest).

Men allerede tre døgn tidligere fik politiet første gang nys om våbenlageret på en aflyttet telefonsamtale mellem en fuldgyldig Bandidos-rocker og en af hans kontakter. Efter anklagemyndighedens opfattelse førte det til, at kontaktpersonen sammen med en tredje mand kort efter om aftenen hentede våbenlageret.

De to skydevåben og den tilhørende ammunition skulle ifølge politiet hurtigst muligt køres til Rødovre for at indgå i beskyttelsen af en tidligere morddømt Bandidos-rocker, hvis sikkerhed tilsyneladende blev skønnet at være i fare. Angivelig fordi der ifølge samtalen på de aflyttede samtaler var blevet set »lidt indvandrere ude i gårdene«.

Den drabsdømte rocker er ikke selv tiltalt for transporten af våbenlageret, men vil blive indkaldt som vidne, når de tre tiltalte mænd snart stilles for et nævningeting ved Retten i Glostrup.

Politiet har (af uvisse årsager) døbt sagskomplekset Operation Zeca, og der blev løftet en flig af den hidtil hemmeligholdte sag, da et uddrag af den aflyttede telefonsamtale for nylig blev afspillet under en anden nævningesag, der i øjeblikket kører ved Retten på Frederiksberg.

Her er den morddømte rocker sammen med fire andre Bandidos-rockere i alderen 32-45 år tiltalt for også i januar sidste år at have villet dræbe en af fjenderne fra NNV.

Ifølge politiet var der tale om en nøje forberedt mordplan, der dog i sidste øjeblik gik i vasken, fordi politiet også her på forhånd havde opdaget planerne og fundet frem til en stjålen Peugeot, der skulle være brugt til attentatet.

I den aflyttede telefonsamtale omkring våbenlageret ved kolonihavehuset i Ishøj kan man blandt andet høre Bandidos-rockeren fortælle, at der er »totalt panik«, hvorefter han beskriver, hvor de to skydevåben og »de små« ligger.

Og kort efter bliver der ringet retur og beroliget med, at »jeg har hentet det hele og ladt«.

De tre mænd er ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, tiltalt for på offentligt tilgængeligt sted i forening og efter forudgående aftale at have været i besiddelse af de pågældende våben og ammunition, som blev transporteret fra Ishøj til Rødovre og retur.

Efter anklagemyndighedens opfattelse skete det med baggrund i den på det tidspunkt verserende bandekonflikt mellem Bandidos og NNV. Koblingen til en blodig bandekonflikt vil ifølge den såkaldte bandeparagraf 81 a i straffeloven kunne udløse en fordobling af straffen, så den kan nå over en strafpåstand på fire års fængsel, der normalt er den nedre grænse for en nævningesag.

Maskinpistolen var af det serbiske mærke Zastava, som er meget udbredt i Balkan-området og også hyppigt dukker op i bandesammenhæng i Danmark. Den blev fundet sammen med en omdannet gas- og signalpistol af mærket Volga og samlet 122 styk ammunition.

Netop i midten af januar sidste år var konflikten mellem NNV og Bandidos glohed, efter at den 38-årige bandeveteran Cem Kaplan fra NNV var blevet skudt og dræbt i en sort Audi af en 41-årig Bandidos-rocker 2. januar på en parkeringsplads i Hillerød.

Også et andet NNV-medlem på 22 år blev ved den lejlighed livsfarligt såret af to skud, men endte med at overleve.

Og få timer forud for transporten af de skarpladte våben fra Ishøj til Rødovre 16. januar havde Bandidos-rockerne advaret hinanden med en slags alarmbesked med foto over deres mobiltelefoner. Det skete, efter at en af rockerne samme formiddag havde opdaget en bilbombe under sin parkerede BMW på Gyngemose Parkvej.

»Jeg har fundet en bombe under min bil ved venstre forhjul. Sådan her ser den ud. Så fremover, så tjek jeres biler, da der ligesom er en kasse eller gryde. Ring ikke lige nu, da jeg er optaget,« stod der i beskeden.