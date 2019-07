Fredag aften spærrede de øjnene op hos Københavns Vestegns Politi.

De fik nemlig tilsendt et billede af en alligator, der lå i haven til en privat bopæl i Rødovre. Meldingen gik på, at alligatoren hvæsede, når man kom tæt på, og den skræmte både børnene og forældrene i boligen.

Det fortæller Peter Grønbæk, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

»De mennesker, der ringede og anmeldte episoden til os, var helt sikre på, at den var levende, og at den kunne hvæse, og den havde skræmt børnene.«

Her ses det billede, Københavns Vestegns Politi fik sendt ind, da de blev kaldt ud til en alligator i Rødovre. Den viste sig at være lavet af plastik. Vis mere Her ses det billede, Københavns Vestegns Politi fik sendt ind, da de blev kaldt ud til en alligator i Rødovre. Den viste sig at være lavet af plastik.

Da politiet kom frem, havde der forsamlet sig en pæn flok mennesker, der skulle overvære ordensmagten tæmme uhyret.

»Da kollegerne løftede op i plastik-alligatoren fortalte de, at folk skreg, fordi de var sikre på, at den var ægte, så det har været muntert,« siger Peter Grønbæk.

Politiet ved ikke, hvordan plastik-alligatoren er landet i haven, men episoden vil være en, de husker længe hos Københavns Vestegns Politi.

»Det hører helt sikkert til en af de mest kuriøse opgaver, jeg nogensinde har haft, men det er altid rart, når ting viser sig ikke at være dødeligt alvorlige,« slutter Peter Grønbæk.