Uro har ført til forbud mod, at Paludan kan demonstrere flere steder. Forbud på Vestegnen varer til onsdag.

Rasmus Paludan, der har stiftet det islamkritiske parti Stram Kurs og tidligere er dømt for racisme, vil onsdag gøre et nyt forsøg på at demonstrere.

Denne gang vil det ske i Københavns Vestegns politikreds, hvor han klokken 15.01 vil demonstrere i Bagsværd, oplyser partistifteren.

- Jeg har sagt til Københavns Vestegns Politi, at jeg vil demonstrere i morgen i deres politikreds. Jeg har også sagt til Midt- og Vestjylland, at jeg gerne vil demonstrere der lørdag og søndag. Det har jeg sagt længe.

- Så må vi se, hvad torsdag og fredag byder. Men man mistænker, at planen er, at hver gang jeg anmelder en demonstration, vil man sige, at det konkret gør, at jeg ikke kan demonstrere. Men så er det systematisk, siger Paludan.

Tidspunktet for onsdagens demo skyldes, at Københavns Vestegns Politi har udstedt et forbud mod, at han kan demonstrere i kredsen frem til onsdag klokken 15.

Politiet har oplyst, at forbuddet skyldes dels hensynet til Rasmus Paludan sikkerhed og dels den offentlige fred.

Københavns Vestegns Politi oplyser kort før klokken 19.30, at politikredsen endnu ikke har fået en anmeldelse om en demonstration onsdag. Når politiet modtager en anmeldelse, vil det tage stilling til, om demonstrationen kan gennemføres.

Også i Nordsjællands Politi og i Københavns politikreds har Paludan fået forbud mod at demonstrere. I København gælder forbuddet frem til 23. april.

Chefpolitiinspektør Jørgen Skov i Københavns Politi fortalte på et pressemøde tirsdag aften, at skydevåben og fundet af en håndgranat er årsagen til det ugelange demonstrationsforbud.

Han fortalte, at man havde vægtet ytringsfriheden højt, men politiet har måttet tænke på sikkerheden.

