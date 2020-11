I går blev Stram Kurs formanden, Rasmus Paludan, smidt ud af Frankrig, og i dag blev fem Paludan-tilhængere smidt ud af Belgien.

Det skriver BBC.

De fem Paludan-tilhængere er også blevet forbudt indrejse i et år.

Det skyldes, at det belgiske politi mistænkte dem for at ville afbrænde koranen i et område af Bruxelles, hvor der primært bor muslimer.

Nemlig i Molenbeek-Saint-Jean området. Et område, hvor der primært bor marokanere.

En situation som de belgiske myndigheder vurderede som ville være en seriøs trussel mod den offentlige orden.

Dem fem personer, der ifølge deres egne Facebook-konti støtter Rasmus Palduan, blev arresteret og afhørt på politistationen og derefter bragt for en dommer, som godkendte arrestationen og udviste dem.

De fem Paludan-tilhængere skulle efter sigende have fået besked på at forlade landet hurtigt, hvilket de gjorde.