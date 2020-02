For anden gang på to uger har Stram Kurs demonstreret foran moskeen på Dortheavej, mens der blev afholdt begravelse.

Det fremgår af en video, som Stram Kurs har lagt på Facebook. Demonstrationen fandt sted i fredags, kun en uge efter at Stram Kurs fik kritik for at demonstrere, mens en rustvogn med en barnekiste holdt parkeret foran moskeen.

Denne gang blev der afholdt begravelse for en 55-årig mand, der var død efter kort tids sygdom. Det fortæller politikeren Kashif Ahmad, som kendte den 55-årige.

»Familien er i dyb sorg over at miste deres mand og far, som var sund og rask for et år siden,« fortæller Kashif Ahmad.

Han var ikke selv til stede i moskeen på Dortheavej, men deltog i den efterfølgende begravelsesceremoni på den muslimske gravplads i Brøndbyøster. Der talte han med den afdødes søn og svigersøn.

»Jeg spørger dem, hvordan dagen er forløbet, og de fortæller mig så, at Rasmus Paludan er mødt op ved moskeen. De var tydeligvis påvirkede over, at de, ud over den sorg, de allerede befandt sig i, også skulle forholde sig til en person, der stod og kom med racistiske tilråb,« siger Kashif Ahmad, der er folketingskandidat for Alternativet.

Af videoen, som Stram Kurs har lagt på Facebook, fremgår det, at en rustvogn holdt parkeret foran moskeen, mens Rasmus Paludan demonstrerede i fredags.

»Jeg ved ikke, om det er en begravelse, men jeg har konstateret igen, at fup-rustvognen står der, så hvis der kommer en kiste ud, så tier vi selvfølgelig stille, så længe kisten er der. Når den er kørt væk, så ytrer vi os igen. Det er sådan, det fungerer,« siger Rasmus Paludan i videoen, der blev sendt live på Facebook.

Inden rustvognen er kørt væk, kommer 50-60 personer ud af moskeen og stimler sammen omkring partilederen, der er i færd med at brænde koranen. En yngre mand kaster et lyserødt objekt – angiveligt en barnetaske – mod Rasmus Paludan og bliver straks anholdt af politiet. Rasmus Paludan oplyser, at han blev kørt væk af PET.

»Da jeg kom tilbage, var rustvognen væk,« fortæller han.

Efter rustvognen var kørt, gav Rasmus Paludan sig til at råbe skældsord om profeten Muhammed i et medbragt højttaleranlæg. Rasmus Paludan siger til B.T., at han og Stram Kurs agter at fortsætte med at demonstrere foran moskeen på Dortheavej.

»De to gange, vi har afholdt demonstrationer foran moskeen på Dortheavej, har muslimer vist, at de ikke respekterer demonstrationsfrihed. Derfor har vi tænkt os at demonstrere rigtig meget foran moskeen, indtil de har forstået det,« siger Rasmus Paludan.

Men er der ikke et hensyn at tage til de familier, der bruger moskeen til at begrave deres familiemedlemmer?

»En åbenlys løsning på det problem er, at de rejser hjem. Den anden er, at de afvikler begravelsen på et andet tidspunkt end i forbindelse med fredagsbønnen.«

Er det rimeligt, at familier skal planlægge deres begravelser efter jeres demonstrationer?

»Hvis der har været en begravelse, har vi været på så lang afstand, at vi ikke har forstyrret den.Hvis der er nogen, der har følt sig kede af, at vi har været til stede, så er det den risiko, man må løbe som muslim i Danmark, hvor der er demonstrationsfrihed.«