Lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, vidner tirsdag i to forskellige sager mod personer, der er tiltalt for vold mod ham.

Begge sager kører ved Københavns Byret, og Rasmus Paludan er indkaldt til at vidne mod sine overfaldsmænd.

På grund af det høje trusselsniveau mod partilederen ventes Københavns Politi og PET at møde talstærkt op ved Københavns Byret.

Den ene sag drejer sig om to personer, der tiltalt for et overfald på partilederen i januar.

Rasmus Paludan fortæller, at overfaldet skete, mens han var ude at løbe ved Vestamager Station på Amager.

Mens den ene skubbede og sparkede Rasmus Paludan, filmede den anden voldshandlingerne.

»Der var tale om happy slapping,« siger Rasmus Paludan til B.T.

De to overfaldsmænd forsvandt på cykel, da et vidne ankom til stedet.

Rasmus Paludan aktiverede sin overfaldsalarm og politiet mødte op.

Derefter ankom et andet vidne, som kunne udpege gerningsmændene overfor politiet.

Den anden sag drejer sig ifølge partilederen om et overfald på Rådhuspladsen, der blev begået i 2016.

På det tidspunkt fungerede Rasmus Paludan som forsvarsadvokat i straffesager og var endnu ikke begyndt at arrangere de demonstrationer og koranafbrændinger, der siden har gjort ham berømt og berygtet over hele landet.

»Jeg stod på Rådhuspladsen og talte med en klient, da en tidligere klient fik øje på mig og kom hen og slog mig.«

Hvorfor slog han dig?

»Det ved jeg ikke. Det må du spørge en psykiater om.«

I forbindelse med sine talrige islamkritiske demonstrationer er Rasmus Paludan talrige gange blevet udsat for overfald og trusler.

De to sager adskiller sig imidlertid fra de øvrige ved, at partilerederen er blevet overfaldet i sin fritid.

Mens motivet for overfaldet i 2016 er uklart, er Rasmus Paludan ikke i tvivl om, hvorfor drengene på Amager valgte at overfalde ham.

»Det var helt klart politisk motiveret,« siger han.

Rasmus Paludans parti Stram Kurs var på stemmesedlen ved Folketingsvalget i 2019, men partiet kom ikke over spærregrænsen.