Stifter af Stram Kurs bør straffes for ytringer, der er delt på YouTube, mener anklagemyndigheden.

Talte Rasmus Paludan - stifter af partiet Stram Kurs - forhånende eller nedværdigende om sorte i en video på YouTube sidste år?

Det spørgsmål skal Retten i Glostrup tage stilling til, når sagen skal for fredag formiddag.

Anklagemyndigheden mener, at Paludan bør straffes med fængsel for sine ytringer. Selv nægter han sig dog skyldig.

I videoen, der blev lagt op 2. april 2018, blev blandt andet en kvinde, der er en del af gruppen Black Lives Matter Denmark, nævnt.

- Når man som Bwalya Sørensen og som de fleste negere i Sydafrika ikke er begavede nok til at kunne se, hvordan tingene rent faktisk forholder sig, så er det meget nemmere kun at se i sort/hvid, og som sagt give skylden til de hvide, skal Paludan have sagt.

Også såkaldte IQ70-personer, der dækker over mennesker med en lav intelligenskvotient, bliver nævnt.

Anklagemyndigheden har rejst tiltalen efter straffelovens paragraf 266 b, der også bliver omtalt som racismeparagraffen. Den er omdiskuteret, fordi den gør visse ytringer strafbare. Og det kolliderer til en vis grad med ytringsfriheden.

I paragraffen står der, at man ikke offentligt må true, håne eller nedværdige folk på baggrund af race, hudfarve, national- eller etnisk oprindelse samt tro eller seksuelle orientering.

Paragraffen handler altså trods sit kaldenavn "racismeparagraffen" om andet end egentlig racisme.

Politiet og anklagemyndigheden mener, at Paludan med sine ytringer har forbrudt sig mod paragraffen, som har en strafferamme fra bøde til fængsel i indtil to år.

Men skyldig er ikke den betegnelse, som Paludan selv vil bruge. Ifølge ham er udtalelserne bragt som en analyse af de politiske forhold i Sydafrika.

Ifølge ham gælder det i alle lande - også Danmark - at den såkaldte IQ70-befolkningsgruppe ikke kan styre et land. Hermed taler han om personer med lav intelligens grænsende til mental retardering.

- Og da jeg bare har udtalt, at en IQ70 befolkningsgruppe ikke kan styre et land, så har jeg hverken forhånet eller fornedret nogen som helst, sagde han.

Anklagemyndigheden har også rejst tiltale efter paragraffens stykke 2. Det betyder, at straffen skal skærpes, hvis der er tale om propaganda.

Den bestemmelse bliver typisk brugt, hvis en person har forsøgt at påvirke den almene meningsdannelse med sin udtalelse eller meddelelse.

/ritzau/