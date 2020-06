Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan blev mærkbart ophidset, da han onsdag formiddag var i vidneskranken ved Retten i Næstved.

»Der er jo rablende vanvittigt, at jeg skal sidde og forsvare mig her. Det var ikke den unge fyr, der var i fare - det var mig.«

Rasmus Paludan er tiltalt for 14 lovovertrædelser, hvoraf den alvorligste handler om en episode 22. januar sidste år på Akademigrunden i Sorø.

Her er partilederen tiltalt for at have bragt andres liv i fare på hensynsløs måde, fordi han satte sin Audi med automatgear i gang og kørte fremad, da han pludselig var omringet af en gruppe unge med anden etnisk herkomst end dansk.

»Jeg kunne godt regne ud, at de ville skade mig. Jeg skyndte mig at sætte mig ind i min bil for at komme væk. Jeg gjorde det, som sikkerhedskoordinatorer fra PET på forhånd havde sagt, at jeg skulle gøre - nemlig trykke på min overfaldsalarm og flygte fra stedet,« forklarede Rasmus Paludan.

»Der bliver spyttet på mig ind gennem et nedrullet vindue i bilen, og en af de unge mænd råber, at jeg skal komme ud af bilen, så han kan smadre mig. Jeg bliver selvfølgelig bange, for jeg kan ikke vinde over seks-syv unge mænd.«

»Der er kun en vej ud, og da jeg har vendt bilen, begynder gerningsmændene at omringe mig. En af dem stiller sig lige foran bilen for at forhindre mig i at komme væk. Jeg slipper bremsen, så bilen kører meget langsomt fremad, og jeg håber, at han vil indse, at han skal flytte sig,« tilføjede Rasmus Paludan.

I retten blev der afspillet tre forskellige videooptagelser af episoden, hvor man kan se den unge mand gå baglæns 10-15 meter, inden han til sidst havner på kølerhjelmen af Stram Kurs-lederens Audi. Herefter gasser Paludan voldsomt op, så bilen laver hjulspin, og kører omkring 50 meter frem.

»Han er sgu vild i den i dag,« kan man på en af optagelserne høre en ung pige sige, da hun ser sin ven udfordre Paludan.

»Kom ud med dig - jeg klapper dig en,« har den unge mand kort forinden råbt til Stram Kurs-lederen.

»Jeg følte mig så truet, som jeg nogensinde har følt mig. Det er jo vanvittigt, at jeg skal sidde her og forsvare, at jeg ikke havde lyst til at dø,« sagde Paludan i vidneskranken.

Anklagemyndigheden vil kræve Rasmus Paludan idømt fængselsstraf. Samtidig vil man kræve, at han bliver frakendt retten til at køre bil og retten til at arbejde som forsvarsadvokat i straffesager.

Han nægter sig skyldig i alle anklager. Der ventes at blive afsagt dom på torsdag.