Efter forbud i to politikredse demonstrerede Rasmus Paludan tirsdag i en tredje. Moddemonstranter var mødt op.

Partistifteren Rasmus Paludan, der tidligere er dømt for racisme, demonstrerede tirsdag eftermiddag på hjørnet af Nybrovej og Bagsværdvej i Lyngby.

Både politiet og en gruppe af moddemonstranter dukkede op, og det endte med, at tre personer blev anholdt, oplyser Nordsjællands Politi.

Paludan kastede med en koran og satte ild til den, fremgår det af Ritzaus livestream fra Lyngby.

Politiet var talstærkt til stede i området og havde et mindre sammenstød med en gruppe uromagere, kunne det ses på samme livestream.

Kort efter klokken 17 kastede en gruppe af unge, hvoraf flere var maskerede, således med fyrværkeri og råbte i nærheden af området, hvor der blev demonstreret.

Herefter rykkede en gruppe af politibetjente frem på linje, hvilket fik de unge til at løbe væk fra området.

Forskellige politikredse har tidligere tirsdag forbudt Rasmus Paludan at demonstrere i Bagsværd samt i København.

Her havde han annonceret demonstrationer på Blågårds Plads på Nørrebro og nær en moské på Emblasgade.

Lyngby hører til Nordsjællands Politi, hvor han ikke på det tidspunkt var blevet forbudt at demonstrere.

Paludan er stifter af det yderst islamkritiske parti Stram Kurs.

Rasmus Paludan demonstrerede kortvarigt søndag på Blågårds Plads på Nørrebro, hvilket blev efterfulgt af uroligheder flere steder i København.

23 personer blev anholdt i forbindelse med optøjerne søndag aften og natten til mandag.

Mandag blev han af politiet forbudt at afholde demonstration i Albertslund, hvor en større gruppe af moddemonstranter var mødt op.

Herefter opstod der igen uroligheder, og i den forbindelse blev otte personer anholdt.

Ved tirsdagens aktion i Lyngby blev tre anholdt. To for vold mod politiet, og en for at overtræde ordensbekendtgørelsen, oplyser politiet.

I alt er 34 personer blevet anholdt i løbet af søndag, mandag og tirsdag i forbindelse med urolighederne. Heraf er fem blevet varetægtsfængslet.

Det er langtfra første gang, Rasmus Paludan afholder demonstrationer. Sidste år nåede han op på 53 rundt om i landet.

/ritzau/