Ramus Paludan var for anden dag i træk på Nørrebro for at demonstrere, men denne gang endte det med en frihedsberøvelse.

Det skriver Københavns Politi på deres Twitter.

Rasmus Paludan bekræfter over for B.T., at han og hans meddemonstranter blev sat i en mandskabsvogn og kørt til Station Bellahøj.

»Vi er blevet løsladt igen, og nu vil vi demonstrere det sted, vi er blevet anvist,« siger Rasmus Paludan.

Det er en situation, som Rasmus Paludan langt fra er tilfreds med, og han peger specielt fingre af Københavns Politi.

»Det betyder, at jeg reelt ikke kan opholde mig eller demonstrere på Nørrebro,« siger han.

Tidligere tirsdag oplyste partilederen til B.T., at han og Stram Kurs havde fået forbud mod at demonstrere på Nørrebro, men det holdt dem altså ikke var fra byområdet.

Han afviste heller ikke, at det ville være en mulighed, selvom politiet altså havde givet ham et forbud.

»Der er intet, der forhindrer mig i som privatpersoner at gå en tur på Nørrebro, så det kan være jeg gør det.«

I en video på Stram Kurs' YouTube-kanal fra tirsdag kan man se, at Rasmus Paludan opholder sig på Jagtvej 69 på Nørrebro, da politiet kommer over og oplyser, at han skal forlade området.

Rasmus Paludan har oplyst, at han ønsker at demonstrere 21 gange på Nørrebro i den igangværende måned.