Partistifter var udsat for en ulykke, som ændrede hans adfærd, fremgår det af dom.

Stifteren af partiet Stram Kurs er ikke kun blevet dømt for racisme. I 2015 blev Rasmus Paludan fundet skyldig i at have udtalt sig nedsættende om en politiassistent, oplyser Radio24Syv mandag.

Østre Landsret idømte Paludan, der er advokat, 10 dagbøder à 400 kroner. Han havde omtalt politimanden som en "kriminel snothvalp" og "fascistisk stormsoldat".

Politimanden havde behandlet en sag om tilhold mod Rasmus Paludan, og det var i den forbindelse, han kom med de nedsættende ord.

Under sagen kom det frem, at Paludan i 2005 var udsat for en færdselsulykke. Han slog hovedet, hvilket førte til, at hans adfærd ændrede sig, og at han havde svært ved at klare konflikter, oplyser Radio24Syv.

I retten forklarede Rasmus Paludan, at han efter ulykken fik meget svært ved at tolerere andre menneskers fejl uden selv at blive meget frustreret.

Han undskyldte ifølge Radio24Syv, at politiassistenten havde følt ubehag på grund af de grove ord, men ønskede ikke at beklage dem.

I april i år blev han fundet skyldig i at overtræde straffelovens bestemmelse om blandt andet racisme. Dommen, der er afsagt af Retten i Glostrup, er dog anket til landsretten.

Adskillige gange er Paludan blevet meldt til politiet. Nordsjællands Politi har rejst sigtelse på grund af hans udtalelser i en video på YouTube, rapporterede Frederiksborg Amts Avis forleden.

Mandag viser en Voxmeter-måling i øvrigt, at Stram Kurs kan blive valgt ind i Folketinget med 2,4 procent af stemmerne. Den statistiske usikkerhed er 0,9 procentpoint.

I en anden måling foretaget af Megafon for Politiken og TV2 stod Stram Kurs til 2,7 procent.

Partiet har samlet tilstrækkeligt med vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget, men den endelige bekræftelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet mangler dog fortsat.

/ritzau/