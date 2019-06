»De fleste fremmede er ligeglade med fængsel. Derfor er det et vigtig signal, at han blev dømt til udvisning af landet. Det håber jeg landsretten også finder frem til,« lyder det fra partilederen i Stram Kurs, Rasmus Paludan, til TV MIDTVEST.

Han var 13. april i år i Viborg. Her havde han anmeldt en demonstration på Ellekonebakken. Rasmus Paludan var ved demonstrationen beskyttet af Midt- og Vestjyllands Politi, der afskærmede de fremmødte fra partilederen. Alligevel lykkedes det en 24-årig mand at slippe forbi betjentene og kaste en sten i hovedet på Rasmus Paludan.

»Det er det mest alvorlige, jeg nogensinde har oplevet i. Havde den sten ramt mig lidt højere på hovedet omkring kraniet, så kunne jeg være død af det. Heldigvis ramte han mig i nakken. Situationen overgår alt, hvad jeg tidligere har oplevet, selv urolighederne på Blågårds Plads,« fortæller Rasmus Paludan til TV MIDTVEST.

Tirsdag blev den 24-årige mand fra Viborg idømt 60 dages ubetinget fængsel samt udvisning i seks år for overfaldet. Den dømte blev udvist, da han kommer fra Syrien.

Skarp kritik af politiet

Selvom Rasmus Paludan er tilfreds med dagens dom ved byretten i Viborg, så undrer han sig over den indsats ordensmagten ydede under demonstrationen i Viborg. En indsats partilederen fra Stram Kurs langtfra var tilfreds med.

»Når en tilfældig person, der er stærkt beruset, kan komme helt tæt på mig, så er der noget galt. Han burde have dårlige forudsætninger, når han er beruset, det burde ikke kunne ske,« lyder det fra Rasmus Paludan.

»Det er helt gak, at Midt- og Vestjyllands Politi har mere travlt med at filme mig, fordi de leder efter muligheden for en injuriesag, end med at beskytte mig. Det er meget skuffende. Jeg er trist over, at politiet på den måde svigter deres opgave med at beskytte mig, som må være deres primære opgave,« forklarer Rasmus Paludan.

Han understreger, at han den senere tid har haft et glimrende samarbejde med en lang række politikredse rundt omkring i landet, præcis som han har haft en god dialog med PET. Det er netop de oplevelser, der gør, at Rasmus Paludan kritiserer Midt- og Vestjyllands Politi. Fordi han, som han selv udtrykker det, har mærket en mangel på selvevaulering efter forløbet, hvor Rasmus Paludan blev ramt af en sten.

Politiet: Paludan selv skyld i situationen

Den skarpe kritik partilederen kommer med møder ikke ligefrem forståelse hos Midt- og Vestjyllands Politi. Her har man ved en stribe demonstrationer i regionen taget vare om Rasmus Paludans sikkerhed. Chefpolitiinspektør Claus Hilborg understreger, at sikkerheden ved demonstrationerne kunne være bedre. Det er dog primært partilederens eget ansvar, når demonstranterne kommer tæt på.

»Den dag i Viborg skabte vi en sikkerhedszone med en vej imellem Rasmus Paludan og demonstranterne. Det var Rasmus Paludan selv, der bad om at få demonstranterne tættere på. Det ønske valgte vi at efterleve, men oplyste ham samtidig om, at vi så ikke kan beskytte ham på samme måde,« fortæller Claus Hilborg til TV MIDTVEST.

Det var, da den ydre sikkerhedszone omkring Rasmus Paludan blev fjernet, at den dømte stenkaster kom helt tæt på partilederen. En lille gruppe særligt uddannede betjente stod rundt om Paludan, men de kunne ikke forhindre stenkasteren i at ramme Paludan fra kort afstand.

Ifølge Claus Hilborg er det ikke den eneste ting, der gør politiets arbejde svært. Også når Rasmus Paludan inviterer demonstranter ind bag politiets skjold, kan farlige situationer opstå.

»Han tager selfies med demonstranter, spiller koranfodbold med dem. Dem han tager ind bag sikkerhedszonen, kender vi jo ikke, de kunne lynhurtigt angribe ham,« forklarer Claus Hilborg.

Den 24-årige dømte stenkaster ankede strafudmålingen til landsretten. Han erkendte dog, at det var ham der kastede den sten, der ramte Rasmus Paludan.