Lederen af Stram Kurs varsler at afholde hele 21 demonstrationer på Nørrebro i oktober. Det fremgår af en mail som Rasmus Paludan har sendt til Københavns Politi, PET og B.T.

I mailen hedder det, at demonstrationer bliver afholdt 'mod Københavns Politis alliance med radikaliserede islamister og overtrædelse af grundlovens § 79'.

Hver gang partilederen sætter fod på den uroplagede bydel, kræver det et stort politi-setup med salatfade, droner og kampklædte betjente, der beskytter partilederen mod overfald.

Flere gange har politiet forment Rasmus Paludan adgang til den berygtede Blågårds Plads med den begrundelse, at hans og andres sikkerhed er truet.

Der er skrevet "død over Paludan" på fliserne på Blågårdsplads på Nørrebro, onsdag den 18. april 2019. Rasmus Paludan fik tirsdag aflyst sin demonstration på Blågårdsplads efter fund af håndgranat.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der er skrevet "død over Paludan" på fliserne på Blågårdsplads på Nørrebro, onsdag den 18. april 2019. Rasmus Paludan fik tirsdag aflyst sin demonstration på Blågårdsplads efter fund af håndgranat.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Sidst Stram Kurs og Rasmus Paludan demonstrerede i bydelen var i forbindelse med Folketingets åbning 1. oktober. Her måtte en indsatsleder true med at frihedsberøve Rasmus Paludan, hvis ikke han forlod Nørrebro.

I en video på Facebook fortæller Rasmus Paludan, at han ikke har fået lov til at demonstrere på Blågårds Plads siden 14. april, hvor han blev angrebet af demonstranter, og at det er anledningen til, at han nu planlægger 21 demonstrationer.

»Det har jeg ikke haft lov til, og hvis jeg har forsøgt alligevel at komme herhen og demonstrere ved at løbe herhen, så er jeg hver eneste gang med fysisk magt blevet stoppet og hevet væk,« fortæller han i videoen, der er optaget på netop Blågårds Plads.

Han kritiserer Justitsminsteren, Statsministeren og den øverste Politiledelse for ikke at sikre ytringsfriheden og borgernes ret til forsamling.

Grundlovens § 79 Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

De 21 demonstrationer vil foregå på alle hverdage i oktober og bliver beskrevet således i anmeldelsen til Københavns Politi:

'Afgang fra Mjølnerparken og gang via Den Røde Plads til Blågårds Plads. Pauser indlagt i Mjølnerparken og Den Røde Plads og langvarigt ophold på Blågårds Plads. Afbrænding af bog.'

I videoen truer Rasmus Paludan med, at han vil afholde endnu flere demonstrationer i november, hvis ikke han får lov til at afholde alle de varsledede 21 demonstrationer på Blågårds Plads.

Den første af de i alt 21 demonstrationer bliver afholdt mandag. B.T. har forøgt at få en kommentar fra Rasmus Paludan og Københavns Politi.