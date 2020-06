»Og den muslimske somaliske kvinde der står der, som jeg har bemærket mange gange på Istedgade, hvor hun stiller sig til rådighed for kunder. Ja dig! Undskyld jeg taler, ikke neger. Nu skal jeg sige det på neger: bububu. Nu forstår du det.«

Sådan råbte Rasmus Paludan ind i en mikrofon, han havde medbragt til en demonstration på Dronning Louises Bro i København den 7. november 2019.

Udtalelsen var i strid med straffelovens §267 om æreskrænkelse. Det blev fredag slået fast ved Retten i Næstved, hvor Rasmus Paludan blev kendt skyldig i 14 overtrædelser af straffeloven. Dommen lød på tre måneders fængsel, frakendelse af kørekortet samt frakendelse af retten til at føre sager i retten som forsvarsadvokat.

Derudover blev han idømt en bøde på 8.500 kroner og til at betale en erstatning på 30.000 kroner til en kvinde, hvis ære han er dømt for at krænke. Rasmus Paludan har tilsyneladende ikke lyst til at betale de penge ud af egen lomme, og derfor beder han nu sine fans og følgere på Facebook om penge til at betale erstatningen.

'Jeg er blevet dømt til at betale 30.000 kr. til en yngre somalisk kvinde, som afviste, at hun arbejdede på Istedgade. Selvom dommen er anket, så vil jeg gerne være på forkant med det beløb! Det er en bitter pille at støtte kvindens fortsatte virke, men dog endnu bitrere, hvis eventuelle donationer skal beskattes,' skriver Stram Kurs-formanden på Facebook.

Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISBORO) vurderer, at partilederen sagtens kan samle penge ind til at betale erstatning.

»Folk samler ind til de mærkeligste ting. Jeg vil umiddelbart tro, at man godt kan samle ind til at betale en bøde, men når man laver en offentlig indsamling, skal der også være et offentlig regnskab. Hvis Paludan ringede til mig, ville jeg give ham den vejledning, at han bør danne en komité på tre personer og melde indsamlingen til indsamlingsnævnet,« siger Mette Grovermann, der er generalsekretær i Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation.

Rasmus Paludan selv har dog en anden plan. For at undgå at betale skat, opfordrer han sine støtter til at donere penge på en særlig måde.

'Hvis man giver et beløb, som 'almindeligvis er passende' til mig personligt som GAVE i anledning af mit 3 års jubilæum som partileder for Stram Kurs (15.7.2020), så er det SKATTEFRIT,' skriver Rasmus Paludan på Facebook.

Mette Grovermann er ikke sikker på, at en gaveregn fra Paludans følgere er en farbar vej uden om SKAT.

»Hvis han bare beder om gaver og penge, vil det være min umiddelbare vurdering, at han vil blive personbeskattet af det. Men det er sagt med det forbehold, at jeg ikke er revisor,« siger hun.

Udover bøde og erstatning skal Rasmus Paludan også betale sagens omkostninger på 80.000 kroner. Dommen er anket til Landsretten.