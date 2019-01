Palle Bøgelund Petterson er 'manden i den røde trøje'. Han er en af heltene fra ulykkestoget, og torsdag var han med til Fyns Politis møde for passagerer.

»Det gode ved i dag var, at vi var et lukket selskab, hvor de ting, der blev sagt inde i det rum, bliver i det rum. Det gør, at man har et åbent sind og tør sige de ting, man ellers ikke har turdet sige,« siger den 51-årige familiefar fra Nyborg til B.T. efter mødet.

Palle Bøgelund Petterson sad i toget på vej mod sit job i København, da han blev en del af den værste togulykke i Danmark i 30 år.

Heldigvis slap han uskadt fra ulykken.

Palle Bøgelund Petterson var passager på ulykkestoget og var torsdag til Fyns Politis møde for passagerer. Foto: Facebook

Familiefaren sad nemlig tilbage i den bageste halvdel af toget, men alligevel endte han med at få en vigtig rolle i timerne efter den dødbringende kollision, hvor en løsreven trailer fra et godstog ramte passagertoget på Storebæltsbroen.

»Jeg sidder heldigvis med ryggen til kørselsretningen, så jeg bliver trykket tilbage i sædet. Og så kan jeg høre noget metallisk og nogle andre ting, der skraber hen ad vores togvogn,« fortalte Palle Bøgelund Petterson til B.T. en uge efter ulykken.

Palle Bøgelund Petterson er uskadt og sidder sammen med sine medpassagerer i 45 minutter, indtil hjælpen kommer frem.

Fra sin plads i kupéen fik han øjenkontakt med indsatsleder Søren Mikkelsen på den anden side af ruden.

Her er den røde trøje, som Palle havde på under den forfærdelige togulykke. Foto: Facebook

Indsatslederen kunne ikke komme ind i det andet togsæt, og derfor fik han Palle - der i Søren Mikkelsens erindring var 'manden med den røde trøje' - til at gå gennem de mange kupéer og tjekke efter tilskadekomne.

Og heldigvis var der ingen af dem.

Ulykken har sat sig i Palle Bøgelund Petterson. Efter ulykken havde han flere dage svært ved at sove. Og heltestatussen har han også svært ved at forlige sig med.

»Jeg ser heltene som dem i første del af toget. Dem, der har siddet og givet førstehjælp til tilskadekomne passagerer. Og indsatslederen, der går igennem et helt tog med sårede og døde mennesker, mens han bevarer fatningen. Det er fantastisk,« sagde Palle Bøgelund Petterson til B.T. 8. januar.

Togulykke på Storebæltsbroen onsdag den 2. januar 2019. Otte omkom, da dele fra et godstog ramte et passagertog på Storebæltsbroen. (Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim K. Jensen

Rosen strækker sig også til torsdagens møde, hvor Palle Bøgelund Petterson sammen med 90 andre personer, heraf i alt 54 passagerer, var mødt op for at få svar på nogle af alle de spørgsmål, der har hobet sig op i løbet af ugerne siden ulykken.

»Jeg er utroligt glad for den måde, de forskellige myndigheder har taget hånd om os. Det var en stor tilfredsstillelse og uden tvivl godt for alle at være her i dag,« fortæller han.

Ud over de mange svar, så har det også hjulpet meget at se de andre passagerer fra toget. At møde nogen, der har samme oplevelse siddende på sjælen.

»Jeg mødte også en enkelt fra min egen kupé derinde. Det var rigtig godt for mig. For dem, man sad i kupe med, er de eneste, som har oplevet det samme som en selv. Og det overraskede mig faktisk, hvor forskelligt vi havde oplevet det, selvom man har været det samme sted på det samme tidspunkt,« siger Palle Bøgelund Petterson.

Palle Bøgelund Petterson var en af 54 passagerer, der var mødt op til Fyns Politis møde for passagerer torsdag. Foto: Marc Killigren

Ulykken skal stadig bearbejdes, og det tager tid. Men torsdagens møde har været et stort skridt i den rigtige retning.