En 32-årig mand måtte onsdag kontakte politiet og fortælle, at han omkring klokken 11.30 var blevet udsat for forsøg på røveri.

Manden arbejder som pakkebud, og da han holder på Fiskergade i Aarhus C, forsøger to gerningsmænd at røve ham for pakkerne. Det oplyser Østjyllands Politi.

Manden forklarede politiet, at han skulle tage nogle pakker ud af varebilen, da to unge mænd kontaktede ham og sagde, han skulle give dem pakkerne.

Det afslog den 32-årige mand dog, hvorefter han fortsatte sit arbejde.

Men så hev en af mændene en kniv frem og gentog, at han ville have pakkerne.

Pakkemanden gik dog heller ikke med til det denne gang, men sagde til de unge mænd, at de skulle forsvinde.

Det endte med, at de løb fra stedet.

Senere på dagen kontaktede pakkemanden så Østjyllands Politi, der nu efterforsker sagen.

De er i gang med at undersøge, om der er videoovervågning i området, der kan bruges i sagen.

Den 32-årige har givet følgende signalement af mændene:

Person A:

16-17 år

Dansk af udseende, lys hud

Cirka 182-184 centimeter høj

Talte dansk

Iført sort anorak med hætte

Person B: