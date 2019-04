Nytorv er ryddet for borgere og spærret af efter fund af en mistænkelig pakke, oplyser politiet.

Alle gæster på udendørs caféer og borgere med ærinder på Nytorv i København har fået besked om at forlade stedet.

En mistænkelig pakke ved Københavns Byret har mandag eftermiddag fået politiet til at spærre torvet af.

- Vi er tilstede på Nytorv og har spærret stedet af foran byretten, oplyser Københavns Politi.

Pakken blev opdaget af en borger, som slog alarm til politiet.

Ritzaus mand på stedet fortæller, at hele torvet er spærret af, og at man ikke kan komme forbi Nytorv. Meldingen er, at der nok vil blive arbejdet med det mistænkelige forhold et stykke op ad eftermiddagen.

- Vi samarbejder med Forsvarets sprængstofeksperter, oplyser politiet.

Da Nytorv er helt afspærret, er det heller ikke muligt for bilister eller busser at passere stedet.

Pakken var efterladt nær en opgang på Nytorv i nærheden af byretten.

Københavns Byret er den største af landets byretter og huser 38 retssale. De er dog ikke alle placeret på Nytorv, hvor hovedbygningen ligger.

Retten er ikke evakueret i forbindelse med indsatsen.

/ritzau/