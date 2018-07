B.T. har talt med 35-årige Martin, der har delt sin tragiske historie om, hvordan han blev udsat for overgreb af sin pædofilidømte far, da Martin besøgte ham i fængslet i en alder af ni år.

Ifølge Statsforvaltningen er der heller ikke noget, som forhindrer pædofili eller voldtægtsdømte at få besøg af deres børn, mens de afsoner.

»Der er heller ikke noget i loven, der forhindrer en forælder i at få besøg af sit barn i fængslet. Heller ikke selvom forælderen er dømt for pædofili,« siger Kirsten Rosenkilde, kontorchef hos Statsforvaltningen til B.T.

Hun lægger dog vægt på, at den pågældende pædofilidømte ikke ville få lov til at få uovervåget samvær med sit barn, som det skete for Martin, da han var barn.

»Hvis man beslutter, at et barn skal se en forælder, der har en dom for pædofili eller sidder i fængslet for pædofili, så vil det altid foregå under forhold, så vi kan sikre, der ikke sker overgreb igen. Eksempelvis under overvågning,« siger hun og fortsætter:

»Barnets bedste kommer altid først, når vi vurderer sager. Og som udgangspunkt har et barn altid ret til sine forældre, men der er jo også sager, hvor det strider mod barnets bedste, at der er kontakt til en af forældrene.«

Fakta Få hjælp Har du været udsat for et seksuelt overgreb og har brug for professionel hjælp? Så kan du kontakte enten Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital eller Center for Seksuelle Overgreb ved Rigshospitalet. Aarhus: Ring 7846 3543 ved akutte sager – 7846 4835, hvis du har øvrige spørgsmål. København: Ring 3545 4085 (mandag til fredag 09.00-12.00, onsdag lukket). Der kan lægges besked på telefonsvareren.

Ministeren til kamp

Kirsten Rosenkilde fortæller også, at man som forælder sagtens kan have forældremyndigheden over sit barn, selvom man har begået overgreb mod barnet. Det er i sidste ende retten, der afgør dette.

Efter det første overgreb i fængslet fortsatte faderens overgreb mod Martin i årene efter.

»Jeg turde ikke fortælle om overgrebet. Min far truede med bål og brand og sagde, at han ville gøre min mor eller søster fortræd, hvis jeg sagde noget.«

Tidligere har børne- og socialminister Mai Mercado fortalt til B.T., at hun ønsker at fremsætte et forslag i Folketinget om, at pædofilidømte ikke skal kunne få samvær med deres børn eller have forældremyndighed.

