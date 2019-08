Den amerikanske rigmand Jeffrey Epstein har angiveligt tidligere forsøgt at tage sit eget liv i sin celle.

Han blev fundet død i sin celle fredag nat – på trods af at han blev selvmordsovervåget i fængslet efter det første forsøg i juli. Epstein blev 66 år.

Det skriver blandt andet ABC News, som fortæller, at der i skrivende stund ikke er oplysninger om, hvordan det lykkedes ham at tage sit eget liv.

I 2005 erkendte han sig skyldig i at have seksuelt misbrugt en 14-årig pige. Han indgik en aftale med anklagemyndigheden, der betød, at han skulle afsone 13 måneders fængsel for sin forbrydelse.

I starten af juli 2019 var den gal igen, og Jeffrey Epstein blev varetægtsfængslet, da han var anklaget for at have etableret et pædofilinetværk, hvor han handlede og misbrugte mindreårige. Det gjorde han angiveligt i perioden 2002 til 2005.

Jeffrey Epstein var tidligere kapitalforvalter og var tidligere gode venner med den forhenværende præsident Bill Clinton og den nuværende præsident, Donald Trump.

Politiet skal have fundet nøgenbilleder af piger, der tilsyneladende er mindreårige, under en ransagning af rigmandens hjem i New York. Det har statsanklager Geoffrey Berman tidligere oplyst.

Jeffrey Epstein beskyldtes for at have betalt mindreårige piger hundredvis af dollar for at give ham massage, hvorpå han skulle have forgrebet sig på dem. De yngste ofre var kun 14 år.