Byretten gav 12 års fængsel for medvirken til mere end 300 overgreb, men landsretten sætter det ned til 8 år.

København. Østre Landsret har torsdag idømt en 71-årig mand 8 års fængsel i sag om streaming af talrige overgreb i Filippinerne. I byretten blev manden idømt 12 års fængsel.

John Bech Jacobsen var oprindelig anklaget for at have medvirket til 346 overgreb mod filippinske børn. Nogle af børnene var under 12 år, og derfor anses overgrebene efter straffeloven som voldtægt.

Kun i enkelte forhold er manden blevet frifundet. Men i modsætning til byretten, så mener et flertal i Østre Landsret, at otte års fængsel er en passende straf.

Manden er i landsretten dømt for flere end 100 gange at have medvirket til seksuelle overgreb mod børn, og flere end 200 gange har manden medvirket til, at børn deltog i pornografiske optagelser.

John Bech Jacobsen har orkestreret de talrige overgreb fra sit hjem i Brøndby. Via en chat instruerede han voksne i Filippinerne i, hvordan diverse overgreb mod børn skulle foregå.

Prisen for et overgreb var nogle få hundrede kroner. Det fremgår af de chatudskrifter, som anklagemyndigheden har lagt frem under sagen.

