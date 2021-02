En mand, der er dømt for seksuelt overgreb og mord på et lille barn, kommer snart på fri fod.

Skræk og rædsel må være de to ord, der bedst beskriver Cayce Williams fra Illinois. Han er nemlig dømt for seksuelt overgreb og mord på det lille barn Quortney, som han babysittede tilbage i 1997.

Og efter 24 år bag tremmer kommer han snart på fri fod igen. Symbolsk nok sker det 25. februar – samme dag, som offeret Quortney døde. Det skriver Chicago Tribune.

Quortney blev kun 20 måneder gammel og var datter til Cayces ekskæreste Margaret Morgan. Williams passede Quortney og hendes femårige søster, mens deres mor var på arbejde.

Lille Quortney blev kørt til et lokalt hospital med alvorlige kvæstelser. En obduktion afslørede, at hun blev seksuelt overfaldt, og at hun døde af et slag og intern blødning.

Morgan har som mor svært ved at tro, at hun i princippet snart kan møde sin datters drabsmand på gaden.

»Jeg forstår ikke rigtig, hvad der foregår. Jeg har lyst til at miste tankerne,« siger Margaret Morgan til Chicago Tribune.

Det er kun halvdelen af straffen, som egentlig lød på 48 år, at Williams har afsonet. Det skyldes, at loven i 1997 – da han blev dømt – krævede, at forbrydere, der er dømt for en voldelig forbrydelse, skal aftjene hele deres dom.

Men heldigt for ham besluttede højesteretten i Illinois to år senere – i 1999 – en forfatningsretlig lov, der halverede de indsattes domme.