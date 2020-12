I Retten i Helsingør erkender 44-årig, at hans trang til børn er skadeligt for børnene.

For femte gang er en mand fra Nordsjælland tirsdag dømt for børneporno.

I den nye dom fra Retten i Helsingør er han også dømt for at have fået en ukendt mand i udlandet til at krænke sin seks-årige datters blufærdighed. Desuden forsøgte han under en langstrakt chat at få faren til at voldtage det lille barn.

Straffen til den 44-årige er fastsat til ubetinget fængsel i to år.

I de tre første domme blev manden dømt til behandling, men den har ikke haft nogen virkning.

- Jeg er fuldt ud klar over, at det skader børn, siger manden om de børnepornografiske fotos og film, som han delte med andre.

Straks efter løsladelsen fra en tidligere dom i maj 2019 gik han i gang på den mørke del af internettet. Det blev til godt 45.000 fotos og film, som har en længde på 107 timer.

I august i år blev han anholdt efter flere tip fra en amerikansk organisation, som er en pendant til Red Barnet, til dansk politi.

- Jeg har erfaret, at bo alene er no go. Der skal være en form for pædagogisk støtte, siger den dømte om sit liv efter løsladelsen i 2019.

Han tilstod børnepornodelen af tiltalen, men har nægtet, at han under en chat på en krypteret tjeneste forsøgte at få en far i udlandet til at begå overgreb mod den seks-årige pige.

- Det var ren fantasi, siger han.

Chatten stod på i godt 14 dage. Undervejs sendte den 44-årige adskillige børnepornografiske fotos og film til den ukendte far i udlandet.

Danskeren anbefalede for eksempel at lade den lille pige drikke æblejuice med lidt vodka i og kom med mange ønsker om, hvad der skulle ske.

Som modydelse modtog han fotos af et barn i mønstrede trusser. Ved siden af var anbragt et papir med danskerens alias.

I retten oplyser senioranklager Martin Stassen, at sagen fortsat efterforskes af dansk og udenlandsk politi. Det er dog ikke lykkedes at opspore faren.

På nettet var den 44-årige såkaldt supermoderator i en gruppe på Tor-netværket, hvor der blev udvekslet børneporno.

Han har ifølge psykiatere en udviklingsforstyrrelse, som er beskrevet som infantil autisme. Selv sammenligner han sin trang med alkoholisme. Tidligere har han været i både medicinsk og terapeutisk behandling.

- Pædofili er ukurerbart, erklærer han.

Den dømte overvejer, om han vil anke dommen. Retsformanden har besluttet at udstrække navneforbuddet.

/ritzau/