En tidligere pædagogmedhjælper indtager tirsdag anklagebænken ved Retten i Glostrup i en grusom sag om overgreb på flere børn.

Manden blev sidste år hjemsendt fra sit arbejde efter en anklage fra et forældrepar om, at han skulle have krænket deres barn i en børnehave på Vestegnen.

Ét barn er siden blevet til syv.

Langt størstedelen af overgrebene skulle have fundet sted i førnævnte børnehave på uafklarede tidspunkter fra hans ansættelsesstart i november 2020 og frem til slut-januar 2021.

Her blev den mandlige pædagogmedhjælper straks hjemsendt, da et forældrepar henvendte sig til daginstitutionen med en mistanke om, at deres barn var blevet krænket.

Flemming Ellingsen, der er centerchef for institutions- og skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune, har til B.T. tidligere fortalt, at henvendelsen drejede sig om »fortællinger fra deres barn, der ikke helt var, som de synes, at de skulle være«.

I forbindelse med henvendelsen gik politiet ind i sagen, og snart viste det sig, at flere børn muligvis var blevet krænket af medarbejderen.

I maj blev alle forældre til børn i daginstitutionen indkaldt til møde og orienteret om sagen.

At der skulle gå flere måneder fra henvendelsen fra det ene forældrepar, til at resten af forældregruppen blev bekendt med mistanken mod pædagogmedhjælperen, skyldtes ifølge centerchefen, at der i første omgang 'kun' var tale om én sag.

»Det, vi er enormt bange for i den type sager, er, at det bliver historien om barnet, der har været udsat for et overgreb. Det er der ingen børn, der har brug for at få hæftet på sig. Derfor har vi nedskrevet, at når der er tale om ét barn, er det et anliggende mellem den familie, kommunen og politiet,« forklarede Flemming Ellingsen dengang.

Måneden efter skred Københavns Vestegns Politi til anholdelse af manden, da man vurderede, at der nu var nok materiale i sagen til varetægtsfængsling.

En dommer ved Retten i Glostrup var enig, og manden har siden siddet fængslet, mens politiet har afsluttet efterforskningen.

I det endelige anklageskrift er den mandlige pædagogmedhjælper tiltalt for syv forskellige forhold omhandlende krænkelser af børn.

Heriblandt også et forhold begået i en anden daginstitution i 2019.

Af hensyn til sagens karakter samt det faktum, at der er nedlagt navneforbud, beskriver B.T. ikke de mange forhold i detaljer.

Overordnet lyder det dog, at den tidligere pædagogmedhjælper er tiltalt for at have blufærdighedskrænket samtlige de syv børn, der var i alderen fire til seks år.

Derudover er han i fem af forholdene tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Til B.T. oplyser hans forsvarer, Ulrik Sjølin Pedersen, at den tiltalte nægter sig skyldig. Men yderligere kommentarer har han ikke forud for retssagens begyndelse.

Der er afsat i alt fem retsdage til sagen, og man forventer, at der falder dom i slutningen af maj.

Foruden fængselsstraf går anklagemyndigheden efter, at manden bliver frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år. Både arbejdsmæssigt og i forbindelse med fritidsaktiviteter.