Formanden for Socialpædagogisk Landsforbund Benny Andersen er dybt rystet over drabet på en 29-årig medarbejder på bostedet Ørbækskilde.

Det siger han til B.T.

»Jeg er chokeret. Det er tragisk og jeg er dybt berørt af det. Jeg ved endnu ikke, om det er et af vores medlemmer, men det kan det være, og uanset hvad er det rystende og uacceptabelt, at vi har et område, hvor det er farligt at passe sit arbejde,« siger Benny Andersen.

Drabet på den 29-årige er den sjette sag siden 2012, hvor ansatte på psykiatriske bosteder bliver myrdet af de beboere, de er ansat til at hjælpe og beskytte.

Tidligere er det gået ud over medarbejdere på blandt andet Saxenhøj på Lolland, Lindegården i Roskilde og Ringbo i Bagsværd.

Ørbækskilde på Riisvej i Fårevejle er et botilbud for unge og voksne over 18 år med psykiatriske diagnoser som angst, personlighedsforstyrrelse, OCD, bipolar, skizofreni, autisme.

Klokken 15:11 blev politiet sendt til bostedet, hvor en tilskadekommen mand var blevet fundet på vejen. Da ambulancen kom frem, kunne det konstateres, at manden var stukket med kniv.

Ambulancepersonalet ydede førstehjælp, og den 29-årige medarbejder blev hentet af lægehelikopteren og fløjet til Holbæk Sygehus. Skaderne var dog så alvorlige, at hans liv ikke stod til at redde, og han blev erklæret død på sygehuset.

Politiet anholdt kort efter en 19-årig beboer på opholdsstedet. Han er sigtet for at stå bag knivstikket på medarbejderen. Han blev anholdt uden dramatik og vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling.

Ifølge bostedets hjemmeside er der både uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter, sygeplejersker og servicepersonale ansat på Ørbækskilde.

Politiet kan ikke pånuværende tidspunkt oplyse B.T., hvilken personalegruppe offeret tilhørte. De pårørende til den 29-årige er blevet orienteret.

Benny Andersen mener, at de mange drab på bosteder også hænger sammen med, at området bliver tilført for få ressourcer.

»Jeg kender ikke den konkrete sag, men når vi kigger på socialpsykiatrien, så må man sige, at det er et område, der i for mange år har været udsultet. Der er for mange steder, hvor der er for få ressourcer. Hvor man kun er én, når man skal være to, og hvor antallet af faguddannet personale er for få. Samtidig har de borgere, der har brug for behandlingspsykiatrien større og større problemer,« siger Benny Andersen.

Han fortæller, at det er en stigning af arbejdsulykke inden for det socialpædagogiske felt. Socialpædagogernes Landsforenings egne undersøgelser viser, at op imod 30 procent af medlemmerne har været udsat for vold og trusler i deres arbejde.