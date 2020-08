Den tiltalte i en sag om drabsforsøg på en institution var som en storebror for beboerne, fortæller pædagog.

En socialpædagog på døgninstitutionen "Fensmarksgade" på Nørrebro i København hørte ikke pistolskuddet, da en dengang 13-årig beboer blev ramt af en patron i september sidste år.

- Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke har hørt det, forklarer socialpædagogen i Københavns Byret mandag eftermiddag.

Af den grund troede pædagogen, at den 13-årige dreng lavede sjov, da han trådte ud fra en anden drengs værelse og påstod, at han var blevet skudt.

- Han er typen, der joker med ting, og jeg kunne hverken se et skudhul eller noget blod, fortæller medarbejderen fra institutionen.

Men da teenageren hev ned i sin trøje, var det tydeligt, at drengen var blevet skudt i brystet.

Socialpædagogen var på arbejde på "Fensmarksgade" på dagen, hvor skudepisoden fandt sted. Institutionen gik tidligere under navnet "Den Flyvende Hollænder".

Pædagogen er indkaldt som vidne i Københavns Byret, hvor en i dag 18-årig mand er tiltalt for drabsforsøg. Han var 17 år på gerningstidspunktet.

I retten har medarbejderen fra institutionen kun positive ting at fortælle om den tiltalte.

- Jeg så ham som min egen søn. Og så var han desuden som en slags storebror for resten af beboerne på institutionen, fordi han var den ældste, forklarer pædagogen.

De to drenge har begge forklaret, at de havde et "storebror-lillebror-forhold".

Socialpædagogen fortæller desuden, at der ikke var nogen konflikt mellem de to drenge inden skudepisoden.

Begge drenge var ifølge pædagogen gået ind på tiltaltes værelse efter et spil bordtennis i det fælles køkken. Ifølge pædagogen gik der ikke mere end to minutter, før offeret kom ud og sagde: "Jeg er blevet skudt".

Ud over socialpædagogen har en 14-årig beboer, en kriminaltekniker, en politiassistent, offeret og den tiltalte afgivet forklaring mandag.

Da den 18-årige fortalte sin version af sagen, sagde han, at det var et uheld, da skuddet blev affyret.

Offeret mener dog, at den tiltalte skød ham med vilje.

Den 18-årige nægter sig skyldig. Men han erkender at have været i besiddelse af et ulovligt våben.

Skudepisoden fandt sted den 5. september sidste år.

Dommen ventes at blive afsagt den 14. september.

