En voldsom episode i en integreret institution på Sydsjælland kan nu få konsekvenser for en kvindelig pædagog.

Anklagemyndigheden i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi har tiltalt kvinden for vold og går efter at få frataget kvindens ret til at beskæftige sig med børn.

9. juni 2021 var pædagogen på arbejde i institutionens børnehave.

Det fremgår af anklageskriftet mod kvinden, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge tiltalen tog hun hårdt fast i armen på et børnehavebarn, der sad på en stol.

Episoden skete mellem 10.00 og 11.00. I det tidsrum rev hun barnet så hårdt i armen, at den lille røg ned fra stolen og landede på gulvet.

Her skulle kvinden ifølge politiet på ny have taget fat i barnet, der lå på gulvet, da hun flåede barnet i armen igen og trak barnet fra stolen og ud i en mellemgang. Hun skulle have slæbt barnet efter sig.

Under hele den voldsomme episode råbte kvinden højt af barnet, der græd, fremgår det af anklageskriftet.

Den midaldrende kvinde er tiltalt efter straffelovens paragraf 244, der betegnes som simpel vold. Hvis kvinden bliver kendt skyldig kan hun blive idømt en bøde eller op til tre års fængsel.

Anklagemyndigheden i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi går også efter at få frataget kvindens ret til at arbejde med børn og unge under 18 år.

Kvindens forsvarsadvokat, Susan Jørgensen, oplyser til B.T, at den tiltalte nægter sig skyldig.