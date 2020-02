Det var underligt, at plejefaren altid skulle putte og bade pigen, siger pædagog i sag om seksuelt misbrug.

Der foregik bekymrende ting i hjemmet hos en familie i Skælskør, hvor en dengang syvårig pige var anbragt i pleje.

Det fortæller en tidligere sagsbehandler fredag i Retten i Næstved.

Her er hun indkaldt som vidne i en sag, hvor en tidligere plejefar er tiltalt for at have begået seksuelle overgreb mod den syvårige pige.

Overgrebene - herunder adskillige voldtægter - skete ifølge anklagemyndigheden fra 2006 til 2007.

- Jeg var så besat af at få hende væk derfra, for det var så mystisk, det der skete, siger vidnet, der er uddannet socialpædagog.

Dengang arbejdede sagsbehandleren i Faxe Kommune og var ansvarlig for, at pigen blev anbragt i en plejefamilie.

Hun kom jævnligt på besøg for at tjekke op på pigens trivsel.

- Jeg havde en mistanke om, at der skete noget hos plejefaren.

- Især bemærkede jeg, at det var ham der badede pigen. Jeg snakkede med parret om, at jeg mente, at det var problematisk.

Samtidig undrede det sagsbehandleren, at det altid var plejefaren, der puttede pigen. Desuden oplevede hun, at moren i plejefamilien ofte var fuld.

- Og det var hun allerede om morgenen, siger sagsbehandleren.

Tre tidligere plejebørn, der har boet hos familien, fortæller i Retten i Næstved om tilsvarende oplevelser i hjemmet i Skælskør.

To af dem afgav forklaring torsdag eftermiddag.

- Det var altid ham, der skulle putte hende. Jeg ville gerne putte hende og læse godnathistorier, men jeg måtte aldrig, sagde det ene vidne, som i dag er voksen, om plejefaren torsdag i retten.

Den tredje har sat sig i vidneskranken i retssalen fredag formiddag.

- Han puttede hende. For det meste badede han hende også, siger hun om plejefarens håndtering af den yngre plejesøster.

Alle plejebørn blev fjernet fra familien i februar 2007. På det tidspunkt mistede plejefaren sin tilladelse til at have plejebørn.

Det skyldtes, at der var mistanke om, at han havde begået overgreb mod tre søstre, der tidligere havde været anbragt hos plejefamilien.

Netop den mistanke førte året efter til domfældelse. Her blev manden idømt fem års fængsel for vold og og overgreb, som blev begået i årene 1999 til 2005, hvor de tre søstre boede hos den tiltalte.

Dommen blev senere stadfæstet i landsretten.

Sagen fik særligt meget opmærksomhed, da søstrene lagde sag an mod Slagelse Kommune. Kommunen havde haft det overordnede ansvar for pigerne, mens de var anbragt.

I 2017 kom Østre Landsret frem til, at ofrene hver skulle have 100.000 kroner i erstatning fra Slagelse Kommune.

Den tiltalte er 63 år i dag og nægter sig skyldig i anklagerne mod ham.

