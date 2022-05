Der går ikke længe, før de første tårer triller ned af kinderne på ham. Vil han sætte nogle ord på, hvorfor han er så berørt, spørger hans forsvarer.

Det vil den tiltalte pædagogmedhjælper gerne.

»Jeg synes det er forfærdeligt at være anklaget for noget, der er så ulækkert,« lyder det snøftende, før han fastslår:

»Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at gøre nogen fortræd.«

Læs også Pædagogmedhjælper tiltalt for at krænke syv børn – nu skal han for retten

Den mandlige pædagogmedhjælper har tirsdag formiddag indtaget anklagebænken ved Retten i Glostrup, efter retssagen er blevet rykket fra en af rettens mindre lokaler til det største.

Adskillige journalister og pårørende er mødt op for at høre hans forklaring. En forklaring, der bevæger sig om hans uskyld.

Han nægter sig nemlig skyldig i samtlige af de syv forhold, han er tiltalt for.

I hvert forhold omtales et lille barn på mellem fire og seks år som offer for blufærdighedskrænkelse. Og i fem forhold lyder det, at de skal være blevet udsat for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Alt sammen af den mand, der var ansat til at passe på dem.

Det første af forholdene skulle være fundet sted tilbage i sommeren 2019 i en institution på den københavnske vestegn.

Her skulle den tiltalte pædagogmedhjælper blandt andet have befølt en lille pige i skridtet. Noget, han blankt afviser.

Umiddelbart efter episoden gik forældrene til ledelsen i institutionen, og den nu tiltalte blev straks hjemsendt.

En måned senere rejste politiet sigtelse mod ham, men droppede efter lidt tid at gå videre med sagen. Bevisbyrden kunne ikke løftes. Dengang.

I retten fortæller den tiltalte, at han efterfølgende var ødelagt og blev tilknyttet en psykolog.

Ifølge ham opfordrede andre ham dog til at holde fast i sin glæde ved institutionslivet, og han begyndte derfor at søge nye job.

1. november 2020 var han tilbage i rollen som pædagogmedhjælper. Denne gang i en integreret institution i Høje Taastrup Kommune.

Han var nu mere påpasselig, fortæller han i retten. Han var nu klar over, at man som »mandlig pædagog er ekstra udsat«. At man – med hans ord – starter »med minus på kontoen«.

I tre måneder arbejdede han i institutionen. Og så blev han hjemsendt igen.

Et forældrepar havde forinden rettet henvendelse til institutionen med en mistanke om, at han havde krænket deres datter. Og nu blev politiet involveret. Igen.

I maj var mistanken vokset til at dreje sig om flere børn. Og snart kom flere til.

I starten af sommerens første måned blev han anholdt og varetægtsfængslet for ikke alene at have blufærdighedskrænket, men også forgrebet sig på adskillige børn.

»I de seneste 11 måneder har jeg siddet fængslet og tænkt på det dag ud og dag ind. Jeg har ikke sovet om natten, fordi jeg har haft mareridt,« forklarer han for retten.

Anklagerne mod ham er grænseoverskridende, synes han. Han vil hellere »hoppe ud foran et tog end forulempe et barn«.

Han føler sig udsat for en heksejagt og mener, at forældrene må have lagt ord i munden på børnene. Ifølge ham er der flere detaljer, der ikke giver mening.

Senere tirsdag vil der for lukkede døre blive vist videoafhøringer fra flere af børnene. Og i samme forbindelse vil nogle af forældrene vidne.

Der er afsat fire dage til den grusomme retssag. Det forventes, at der falder dom i slutningen af maj.