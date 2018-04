I klassen sidder alle eleverne og tegner.

Opgaven er at tegne en dårlig oplevelse, og derefter skal klassen snakke om, hvordan man kan undgå, at det sker igen.

To pædagoger går rundt mellem eleverne, og da den ene, når til en af de otte-årige drenge i klassen, får hun sig noget af et chok.

Det skriver Sjællandske.

Drengen har tegnet to tændstikmænd, og den ene har noget i hånden.

- Hvad har du tegnet, spørger pædagogen.

- Det er min far, der slår mig med en kæp, fortæller drengen.

Det svar får pædagogen til straks at trække drengen til side, og her viser han hende sine blå mærker på låret, ligesom han fortæller hende, at hans far også slår hans søskende - to piger på henholdsvis seks og elleve.

Pædagogen og klasselæreren indberetter straks sagen til kommunen, og ved Retten i Næstved blev moderen og faderen torsdag så dømt skyldige i mishandling af deres tre børn.