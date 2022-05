En kvindelig pædagog er blevet fyret, efter hun er blevet kendt skyldig i at have haft samleje med en anbragt ung dreng.

Den 41-årige kvinde er blevet idømt 60 dages betinget fængsel ved retten i Sønderborg.

Det oplyser retten til B.T.

Dommen er betinget af, at kvinden ikke begår noget strafbart i en periode på et år. Derudover skal hun betale sagens omkostninger.

I august måned i 2021 tog pædagogen fra bostedet Stationen i Sønderjylland sammen med den unge dreng til Løjt Feriecenter i Aabenraa.

Her skulle de tilbringe flere dage sammen i et sommerhus.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fandt episoden sted natten til 25. august 2021. Den kvindelige pædagog var tilsynsførende for drengen på turen.

Feriecenteret, der ligger helt ud til vandet ved Aabenraa, har mange sommerhuse.

I et af dem skulle den kvindelige pædagog først have udført oralsex på den unge dreng. Derefter skulle de to have haft samleje med udløsning til følge, som det står beskrevet i anklageskriftet.

Kvinden er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 219.

Uanset om samlejet måtte have fundet sted med begge parters samtykke, vil en seksuel kontakt mellem en ansat og en beboer på en døgninstitution kunne være en overtrædelse af paragraf 219.

Bostedet Stationens forstander oplyser til B.T., at kvinden ikke længere er ansat. De har ikke yderligere kommentarer til sagen.