En mand er mandag aften kørt galt i et stjålet køretøj, mens han var påvirket af alkohol.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Manden, hvis alder er ukendt, kørte galt ved Peder Oxes Allé i Hillerød, da han ramte ind i en lygtepæl.

En anden bilist kontaktede politiet og havde samtidig kontakt med den forulykkede mand.

Da politiet ankom, virkede han påvirket, hvorfor man foretog spiritustest.

»Den viser, at han har en promille over det tilladte. Og det viser sig også, at køretøjet er blevet stjålet i forbindelse med et indbrud tidligere på dagen,« siger vagtchef Henrik Thelin.

Politiet kender ikke mandens præcise tilstand. Men der er ikke tale om alvorlig tilskadekomst. Han er dog kørt til skadestuen af sikkerhedsmæssige årsager.

Sagen bliver nu overdraget til efterforskningsafdelingen.

»Han bliver formentlig sigtet for spirituskørsel, indbrud og brugstyveri. Men det er alt sammen noget, efterforskningen vil vise,« siger vagtchefen afslutningsvis.