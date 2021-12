En 33-årig mand er blevet sigtet for flere forhold i forbindelse med et forsøg på at stjæle en personbil.

Det oplyser Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Her lyder det, at politiet lørdag havde fået en anmeldelse om forsøg på tyveri af en personbil i Aalborg.

Men tyven, den 33-årige, nåede aldrig langt, da han kørte bilen i klemme mellem en husmur og stålstolpe.

Anmelderen fortalte også politiet, at vedkommende selv var i færd med at tilbageholde den 33-årige mand, indtil politiet kom.

Det gjorde de kort efter, hvor politiet anholdte den 33-årige.

Derudover mistænkte politiet, at manden var påvirket af spiritus. En alkometertest viste også, at han havde en promille over de tilladte 0,5. Samtidig var manden også frakendt førerretten.

Han er derfor nu blevet sigtet for forsøg på tyveri af personbil, spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. Der venter nu manden et retsligt efterspil.

Ingen kom til skade i forbindelse med hændelsen. Men både bil, husmur og stolpe led materiel skade.