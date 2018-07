To mænd i Slagelse var stærkt påvirkede: De sigtes for hærværk, trusler på livet og andre lovovertrædelser.

Slagelse. Da en 42-årig mand sent onsdag aften gav to mænd en påtale for at lave hærværk på biler, der stod parkeret i Vestergade i Slagelse, reagerede mændene ved at jagte ham med en kniv.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Da manden giver dem en påtale, vælger de at jagte ham med en kniv og true ham på livet. Manden bliver dog ikke ramt, siger vagtchef Kent Edvardsen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.41, og de to mænds opførsel har ført til en del opfølgende arbejde for politiet.

Efter anholdelsen var den ene så meget oppe at køre, at han i politiets patruljevogn tog en bid af sædet foran sig.

Begge mænd - der er henholdsvis 28 og 20 år - beskrives i politiets døgnrapport som "tydeligt påvirkede". Det fremgår ikke, hvad de skal have indtaget.

Ikke bare hoppede de rundt oven på fire biler, som de også ridsede. På Bagervej blev en mand på 18 år - ifølge politiet - slået ned af den vilde duo. Offeret blødte fra hovedet og kom på skadestuen.

