En talstærk politistyrke bevogtede onsdag formiddag Københavns Byret.

Her skulle en dommer tage stilling til, om en 39-årig nordmand med iransk baggrund, som PET mener har optrådt som attentat-spion i Ringsted, fortsat skal være bag tremmer.

Blandt andet af hensyn til »statens forhold til fremmede magter« fik politiets anklager medhold i, at retsmøderne om de påståde attentat-forberedelser fortsat skal være hemmelige.

Derfor fik de tilstedeværende pressefolk ikke lov til at overvære anklagerens redegørelse for, hvordan efterforskningen skrider frem, og hvad der videre skal ske i den topfølsomme sag, der tirsdag udløste fælles EU-sanktioner mod Iran på dansk initiativ.

Retsmødet for lukkede døre endte med, at den 39-årige norsk-iraner fik forlænget sin fængsling for foreløbig yderligere fire uger.

Han er sigtet for at hjælpe en iransk efterretningstjeneste med at operere på dansk grund.

Han skal angiveligt "i perioden fra 25. september til 27. september" have taget fotos af og gjort fysisk observation mod en PET-beskyttet eksil-iraners bopæl i Ringsted.

Det skulle ifølge Politiets Efterretningstjeneste være sket i den hensigt, at en iransk efterretningstjeneste senere ville forsøge at snigmyrde den pågældende eksil-iraner, som af de iranske myndigheder er mistænkt for terror.



Adressen i Ringsted og dens beboer var i forvejen godt beskyttet af PET, og efterretningstjenesten skærpede opmærksomheden efter at have opdaget norsk-iranerens interesse for stedet i dagene 25.-27. september.

Det førte 28. september til den storstilede politiaktion, der nærmest lammede det halve Danmark, fordi politiet og PET jagtede en sort Volvo, der havde påkaldt sig politiets opmærksomhed i området omkring Ringsted.

Føreren kørte angiveligt mistænkeligt og forsøge at stikke af fra forfølgende politibiler, der ville standse den.

Derfor satte politiet den stjålne svenske Volvo i forbindelse med de foregående dages mulige forberedelser til et mordkomplot mod eksil-iraneren. Volvoen viste sig dog efterfølgende at være blevet ført af nogle unge småkriminelle, der ikke havde noget med de iranske myndigheder at gøre.

Den 39-årige norsk-iraner nægter sig skyldige i den alvorlige sigtelse om at have bidraget til det attentat et ukendt sted i Danmark, som PET hævder de iranske myndigheder var i færd med at planlægge.

Han blev anholdt 21. oktober i Göteborg, hvor han var i selskab med sine tre børn. Han har siden siddet isolationsfængslet. Selv om hans kone angiveligt skulle befinde sig i Iran, har han ikke fået lov til at ringe til sine børn, der nu er i de svenske myndigheders varetægt.

Ved retsmødets start virkede han ikke i godt humør. Iført en blå dynejakke og en farvestrålende Gant-sweater udtrykte han utilfredshed med tolken, som han mente havde talt for hurtigt ved de foregående retsmøder.

Norsk-iraneren er konkret sigtet for medvirken til drabsforsøg og for at have hjulpet en fremmed efterretningstjeneste.

Det sidste kan straffes med op til seks års fængsel efter straffelovens § 108.